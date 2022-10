3 personnages Marvel immortels

merveille

Ces personnages Marvel sont pratiquement impossibles à tuer, ils représentent donc une menace pour quiconque croise leur chemin. Attention!

©IMDBDead Pool

La Univers cinématographique Marvel regorge de personnages hautement qualifiés, dont beaucoup peuvent nous surprendre avec leurs diverses démonstrations de puissance sur grand écran. La capacité la plus impressionnante de toutes est peut-être celle d’éviter la mort pendant une durée indéterminée, ce que certains personnages de la marque réalisent certainement très efficacement.

Nous parlons de héros qui peuvent vivre des centaines d’années sans que le temps ne passe pour eux, ce qui en fait des témoins de l’histoire de la Univers cinématographique Marvel. Ils ont la capacité de survivre même aux situations les plus improbables comme être démembré ou criblé de balles. La question est de savoir s’il existe vraiment un moyen de mettre fin à la vie de ces 3 personnages.

Personnages Marvel immortels

.3. carcajous

Ce mutant a ce qu’on appelle un facteur de guérison accéléré en raison de sa mutation génétique. De plus, son squelette est recouvert du métal le plus puissant connu de l’homme : l’adamantium. Ces caractéristiques font de lui quelqu’un de vraiment difficile à éliminer, comme on l’a vu dans les films de Renard où il a même reçu une balle dans la tête à plusieurs reprises et a survécu à cette blessure.

.deux. Ponton

The Incredible Man est l’un des héros les plus puissants de l’univers cinématographique Marvel et possède également la capacité de panser ses blessures après de terribles rencontres. Une preuve de sa grande résistance est lorsqu’en Avengers : Fin de partie il a utilisé le Infinity Gauntlet pour faire revivre la moitié de l’univers, une action que seuls quelques-uns pouvaient mener à bien sans mourir dans la tentative.

.1. Dead Pool

Afin d’éliminer un cancer en phase terminale, Wade Wilson subit une procédure qui déclenche un facteur de guérison résultant d’une mutation génétique qui le défigure en même temps. La vérité est que maintenant le mercenaire Gobber est pratiquement un homme immortel. Nous voyons même comment le Juggernaut le brise en deux et ce personnage est toujours en vie. Des coups de feu, des armes à feu, des épées qui le décapitent, vous pouvez essayer ce que vous voulez, il reviendra toujours. Et bientôt il fera ses débuts dans le MCU !

