3 nouvelles façons de partager la musique et les podcasts que vous aimez sur les réseaux sociaux – Spotify

Au cours de l’année écoulée, le partage social a été plus important que jamais en rassemblant les gens et en aidant les amis, la famille et les fans à se connecter de loin. Les auditeurs ont afflué vers les fonctionnalités de Spotify, notamment Session de groupe et Listes de lecture collaboratives, pour partager ce qu’ils écoutent et passer un bon moment.

À partir d’aujourd’hui, nous facilitons encore plus partagez votre morceau ou épisode de podcast préféré avec vos amis via vos canaux de médias sociaux. Les utilisateurs iOS et Android du monde entier peuvent s’attendre à trois nouvelles façons de partager ce que vous aimez.

1. Vous devez entendre cette partie: Nouveau partage d’horodatage de podcast

Grâce au nouveau partage d’horodatage de podcast, vous pouvez désormais partager des épisodes de podcast commençant à un moment donné, afin que vous puissiez vous assurer que vos amis sont à l’écoute. une partie que vous pensez qu’ils aimeront. (Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient partager le lien que vers un épisode entier.) Pour partager un horodatage, appuyez simplement sur le bouton «partager» tout en écoutant l’épisode, utilisez la fonction «basculer pour partager» à l’heure de lecture actuelle, puis sélectionnez l’endroit où vous souhaitez partager le contenu. Les destinataires n’ont qu’à appuyer sur le lien partagé pour entrer directement et commencer à écouter.

2. Going places: Canvas arrive sur encore plus de plates-formes

Toile de Spotify Cette fonction transforme les pages de chansons statiques en vitrines d’art vidéo. Ceux-ci apportent une toute nouvelle expérience d’écoute aux fans et aux mélomanes. Désormais, en plus de partager vos morceaux préférés avec Canvas via Histoires Instagram, vous pouvez également utiliser Snapchat.

3. Partage simplifié: aperçus du canevas et nouvelle mise en page claire

Nous dévoilons un menu de partage mis à jour sur mobile avec une mise en page plus claire, un moyen de prévisualiser ce que vous partagez et une liste de destinations améliorée. En prévisualisant à l’avance le canevas que vous partagez sur Instagram Stories ou Snapchat, vous pourrez visualiser comment il sera présenté sur votre canal social. De plus, vos destinations de messagerie et de médias sociaux disponibles seront peuplées de manière dynamique en fonction des applications que vous avez installées et présentées clairement dans une grille facile à afficher.

Selon une enquête auprès des utilisateurs de Spotify, environ 40% de la découverte de musique est attribuée aux canaux sociaux, ce qui signifie que les médias sociaux sont une ressource clé pour nos utilisateurs. Nous faisons constamment évoluer l’expérience Spotify pour répondre aux besoins des auditeurs et nous travaillons pour offrir la meilleure expérience audio possible aux auditeurs du monde entier. Ces trois mises à jour facilitent plus que jamais le partage de musique et de podcasts. Vos amis, votre famille et même vos abonnés tombent amoureux des morceaux et des épisodes que vous écoutez.