3 nouveaux jeux de ces dernières semaines que vous devriez essayer

Nous vous recommandons 3 nouveaux jeux du Play Store qui valent vraiment la peine, essayez-les !

Chaque semaine, de nouveaux jeux Android gratuits de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store, parmi lesquels Nous sélectionnons les meilleurs et vous les apportons pour que vous puissiez les connaître.

Ainsi, à cette occasion, nous avons compilé pour vous les 3 meilleurs jeux récemment arrivés sur l’app store de Googleque nous vous recommandons d’essayer.

Warhammer 40,000 : Tactique

Le premier titre de cette liste est Warhammer 40,000 : Tactiqueun jeu de stratégie tactique au tour par tour dans lequel vous dirigerez les guerriers les plus puissants de l’univers dans des escarmouches tactiques éclairs dans lequel vous aurez le contrôle total et dans lequel seule la supériorité tactique vous donnera la victoire.

Warhammer 40,000 : Tacticus propose plusieurs modes de jeu dont Des campagnes PvE, un mode PvP, des événements en direct, des raids de clan et bien d’autres.

Warhammer 40,000 : Tacticus est gratuit avec publicités et achats intégrés, allant de 2,09 euros à 99,99 eurosque vous pouvez télécharger directement à partir du lien que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Warhammer 40,000 : Tactique

érotique

L’un des meilleurs nouveaux titres à sortir récemment sur Google Play est Eroica, un jeu de rôle animé qui jouit d’une grande popularité auprès des utilisateurs, comme en témoigne le fait que, bien qu’il soit sur Google Play depuis peu de temps, il a déjà plus de 100 000 téléchargements et avec une note de 4,5 sur 5.

l’érotisme est un RPG stratégique avec un système de combat au tour par tour dans lequel vous devrez surmonter des niveaux en battant les patrons de chacun d’eux, au fur et à mesure de votre progression dans l’histoire.

Eroica a de très bons graphismes de style anime japonais et plus que 40 personnages fascinants, chacun avec des histoires et des personnalités uniquesque vous pourrez améliorer tout au long du jeu.

Eroica est un jeu gratuit sans publicité, mais avec des achats intégrés allant de 0,79€ à 84,99€ grâce à quoi vous pourrez y avancer plus vite.

Google Play Store | érotique

OVNI99

Le dernier titre de cette sélection est UFO99, un jeu de style arcade addictif dans lequel vous volez dans un OVNI avec votre personnage préféré à travers les différents niveaux du même esquiver et vaincre vos ennemis.

Ce jeu est idéal pour les parties courtes, a 60 caractèresavec des combats passionnants contre les boss de chaque niveau et a un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs grâce à laquelle vous pouvez jouer à des jeux amusants avec vos amis.

UFO99 est un jeu gratuit avec des publicités et une série d’achats intégrés qui sont assez abordables, car ceux-ci vont de 0,99 euros à 3,79 euros

Google Play Store | OVNI99

