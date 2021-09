3 nouveaux chanteurs auxquels vous devriez faire attention

La Académie royale espagnole définit le mot mélomane Quoi « mélomane » Pourtant le Musique Quoi « Succession de sons modulés pour recréer l’oreille”. Mais il est clair que cela implique bien plus que cela : c’est une manière de s’exprimer, de canaliser les sentiments et d’égayer nos journées. Et il n’y a rien de mieux que de bien profiter Chansons créé par artistes talentueux qui s’efforcent de toujours élever un peu plus la qualité de leurs chansons.

Ne le manquez pas! Les artistes que vous devez ajouter à votre liste de lecture Spotify (Getty).



Ecouter musiciens classiques on ne se lasse pas : tout bon mélomane a un album qui a marqué sa vie et qu’à chaque fois qu’il l’entend il est transporté dans un autre endroit. Mais même si nous avons déjà défini nos chanteurs préférés, il y a toujours un espace pour entendre de nouvelles propositions et se laisser emporter par jeunes talents. C’est pourquoi nous vous présentons ici trois femmes artistes que vous devez ajouter oui ou oui à vos listes de lecture.

+ 3 nouveaux chanteurs à ajouter à votre playlist

3. Mxmtoon

Avec seulement 21 ans, Maia – mieux connue sous le nom Mxmtoon– est l’un des chanteurs qui vaut la peine d’être écouté et enfin essayé. Au 2018, il a lancé Fleur de prunier, son PE édité par elle-même à partir de son ordinateur portable. Aujourd’hui le projet du youtuber né en Californie cumule 100 millions de vues. Cela l’a incitée à sortir un an plus tard son premier album intitulé La Mascarade, qu’il définit comme «un compte rendu impromptu de vos pensées et sentiments les plus intimes”.







2. Eva B

Bien qu’il s’appelle Eva B, son nom de famille est Barreiro et il est devenu célèbre après avoir participé à l’édition 2020 de Opération triomphe. Il est né en Galice et n’a que 20 ans. Mais son jeune âge ne l’empêche pas d’avoir une belle carrière : cela vaut la peine de vérifier ses performances à la télévision espagnole et d’écouter ses chansons disponibles sur Spotify, influencées par De La Soul, Massive Attack, Michael Jackson et Phil Spector.







1. Lizzy McAlpine

Élevé en Pennsylvanie, Lizzy mcalpine Elle a commencé à écrire sa propre musique à un très jeune âge, alors qu’elle étudiait la composition au Berklee College of Music. Il y a trois ans, il a lancé Indigo, son premier album avec 8 chansons disponibles sur des plateformes numériques telles que Spotify. Sans aucun doute, le début de la pandémie de Covid-19 et les concerts diffusés en direct depuis Instagram l’ont aidée à continuer à grandir dans son développement professionnel. En 2020, il sort son dernier projet de disque : Donne moi une minute.