3 mythes courants sur les animaux de compagnie

Les animaux ont un air assez mystérieux. Mais voici 3 mythes courants sur nos animaux de compagnie préférés qui ne sont que des stéréotypes.

Photo : Naser Tamimi/Unsplash

Tous les perroquets parlent

Même si la plupart des perroquets ont la capacité de parler, certains perroquets ne diront jamais un mot. Pourquoi? Pour la simple raison que chaque perroquet est unique. Les perroquets gris d’Afrique et les perroquets amazones, par exemple, semblent avoir une plus grande propension au mimétisme. Les ornithologues ne savent toujours pas pourquoi certaines espèces de perroquets sont plus susceptibles de communiquer que d’autres.

Les chiens sentent la peur

Lorsque les humains sont dans un état de stress, ils peuvent transpirer davantage et libérer des hormones que les chiens pourraient associer à la terreur. Mais la peur n’a pas d’odeur distincte. Au lieu de cela, il se manifeste par une combinaison de langage corporel, de pouls et d’expression faciale. Il est peu probable que la peur soit remarquée par un chien si ce n’est pas une odeur en soi. Mais les chiens ont une capacité très développée à lire le langage corporel, et même les plus infimes signes de peur seront détectés.

Photo : Macey Bundt/Unsplash

Les chats noirs portent malheur

Depuis des générations, les chats noirs sont un sujet de prédilection du mythe et du folklore. Un chat noir qui croise votre chemin est considéré comme un porte-bonheur au Japon, mais dans une grande partie de l’Europe et des États-Unis, les chats noirs sont considérés comme un signe de malchance imminente. En Allemagne, la direction dans laquelle il marche fait toute la différence. Si le chat noir marche de gauche à droite, les bons moments sont en route, mais s’il vous croise de droite à gauche, c’est l’inverse qui est vrai. En Ecosse, on pense que les chats noirs rapportent de l’argent, alors qu’ils sont censés apporter la pauvreté en Chine.