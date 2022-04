3 leçons inspirantes de Heartstopper, la série Netflix qui fait rage

Netflix

bouchon de coeur est l’une des séries les plus inspirantes sur Netflix qui a laissé de nombreuses leçons aux fans. Rencontrez les 3 meilleurs.

©NetflixCharlie et sa sœur.

Le 22 avril, une série qui a brisé les barrières et les préjugés est arrivée sur Netflix : bouchon de coeur. Basé sur bande dessinée alice oseman, cette bande a une saison de huit épisodes dont les protagonistes sont l’amour, les problèmes d’adolescence, l’intimidation et l’importance de se soutenir mutuellement. Une histoire bouleversante et inspirante avec des milliers de leçons à retenir.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de bouchon de coeur sur netflix Il dit: « Un garçon rencontre un autre garçon. Ils deviennent amis. Ils tombent amoureux. Lorsque l’adorable Charlie et le fan de rugby Nick se rencontrent, ils découvrent rapidement que leur amitié improbable se transforme en une romance inattendue. Charlie, Nick et leurs amis doivent parcourir ce chemin de découverte et d’acceptation, s’offrant mutuellement le soutien dont ils ont besoin alors qu’ils apprennent à trouver leur moi le plus authentique.”.

Protagonisée par Joe Locke comme Charlie Oui Kit Connor jouant Nick, bouchon de coeur C’est l’une de ces séries qui attrapent et laissent le spectateur en vouloir plus. En effet, sa belle intrigue a été très applaudie par les utilisateurs qui souhaitent qu’il y ait une deuxième saison avec encore plus d’enseignements. Mais quelles ont été les leçons les plus inspirantes de la série ? On vous dit !

3 leçons inspirantes de Heartstopper :

1. Nous devons être honnêtes avec nos sentiments :

La réalité de Nick est très différente de celle de Charlie. Il lui est encore plus difficile d’avouer ses préférences sexuelles au point que, sous la pression sociale, il accepte de sortir avec une fille dont il n’est pas amoureux. Mais quand il parvient à lui dire la vérité en lui disant qu’il ne la veut qu’en tant qu’amie, il se sent beaucoup mieux.

2. Vous méritez un partenaire qui vous aime, vous respecte et vous le montre :

Pour Charlie, sortir dans un environnement où l’intimidation et la méchanceté semblent être normales a rendu sa situation relationnelle trop compliquée. En effet, avant de rencontrer Nick, il est tombé amoureux de Ben, un jeune homme qui l’a détruit mentalement et lui a fait croire qu’il ne méritait pas l’amour. Mais, la vérité est que tout le monde mérite un partenaire qui les aime, les respecte et n’a pas peur de le dire.

3. Le soutien familial est essentiel :

Bien que le soutien de la famille soit important dans tous les domaines, lorsqu’il s’agit d’une situation comme celle que vivent Charlie et Nick, il est toujours nécessaire d’avoir le soutien des personnes que vous aimez. Surtout si l’on considère que la société est mauvaise et qu’ils ne peuvent pas accepter que chacun soit comme il est et ait le droit de choisir ce qu’il veut.

C’est pourquoi quand Olivia Colman, qui joue la mère de Nick, réagit si ouvertement aux aveux de son fils que les fans l’ont applaudie sur les réseaux sociaux. En effet, un fan vient d’avouer avoir utilisé les mêmes mots que le personnage pour parler à ses parents de sa sexualité.

