3 innovations clés qui ont changé les caméras mobiles en 2020

Cela a été une année compliquée, mais en termes d’objectifs mobiles, cela nous a laissé de grands progrès.

Oui les gens, la turbulente et jamais imaginée 2020 touche à sa fin et il est temps de faites le point sur tout ce que nous avons vu pendant ces douze mois. Si l’on se concentre sur les caméras, tous les changements dans les objectifs n’ont pas été exactement rares, prédominant parmi eux l’arrivée du modules remplis d’objectifs.

En dehors de cela, quel a été le point culminant des photographies sur smartphone? Nous allons avec une petite liste qui n’est pas gaspillée. Et non, nous n’allons pas y inclure le Méga projet Samsung Objectif 600 MP. Celui-là pour 2021.

Haute résolution partout et pour tous

Si 2020 nous a laissé quelque chose, c’est la «démocratisation de la haute résolution». Vous n’avez plus besoin de dépenser d’énormes sommes d’argent pour prendre des photos de qualité ou des vidéos haute résolution.

Evidemment, si on passe aux smartphones haut de gamme on y trouvera de tout. Vidéo 8K, zoom et suivi d’objets, stabilisation de haut niveau … même sur des mobiles comme le Z Fold 2 selfies avec la caméra externe nous regardant en même temps sur son autre écran.

La barrière des 100 MP est désormais de l’histoire ancienne

Dans l’introduction de l’article, nous avons parlé de l’idée de Samsung de s’attaquer à l’avenir aux appareils photo 600 MP. Nous ne savons pas si cela se concrétisera un jour, mais ce que nous savons, c’est que 2020 a été une année de saut notable en termes de résolution de la caméra.

Des entreprises telles que Xiaomi ou Samsung se sont déjà aventurées à se lancer terminaux avec objectifs 108 MP, quelque chose que nous pouvons classer comme historique. Nous avons tendance à dresser des barrières ou des nombres symboliques à surmonter et, sans aucun doute, les 100 députés en faisaient partie. Quelle sera la prochaine?

Capteur LiDAR d’Apple

Bien que les téléphones Android aient marqué le territoire et démontré leur bon travail dans le domaine de la photographie, Apple a apporté cette année l’une des innovations les plus importantes, l’introduction de la technologie LiDAR. L’iPhone 12 Pro comprend ce module de caméra Capteur laser 3D qui amplifie le détail des photographies, le même que celui que vous avez déjà utilisé sur votre iPad Pro 2020.

Son système d’exploitation pourrait être résumé dans l’emission d’un laser qui laisse le LiDAR à l’objet qui est réfléchi et revient au point de départ. Grâce à cet itinéraire et à la technologie qui le fait fonctionner, il calcule la distance et est capable de déterminer où se trouvent les objets immortalisés et d’améliorer, entre autres aspects, la vitesse à laquelle les photographies sont prises, leur qualité, résolution et netteté. Finalement, beaucoup plus d’images réelles.

