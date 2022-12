3 idées uniques pour un enterrement de vie de garçon

Si vous devez planifier un enterrement de vie de garçon, l’un des problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer est l’originalité. Vous voulez éviter de faire les mêmes choses que vous voyez dans les émissions de télévision et similaires ; vous voulez profiter de quelque chose d’un peu plus « dehors » – planifier ce genre d’événement, cependant, n’est jamais facile. Pour vous aider à faire le bon choix, nous allons rassembler quelques idées de base afin que vous puissiez bien planifier votre enterrement de vie de garçon qui sort un peu des sentiers battus.

Photo : Jakob Owens/Unsplash

Partez en Islande

Le célibataire en question aime-t-il les événements froids et plus discrets ? Puis direction l’Islande. La capitale de l’Islande, Reykjavik, est un endroit fantastique à visiter. C’est extrêmement amusant d’être là, et il y a beaucoup à faire – golf, vélo, randonnée et, oui, beaucoup de nourriture et de boisson.

Vous devriez même faire de la plongée en apnée si vous pouvez supporter le froid. Pour une expérience qui sera très différente de la plupart des enterrements de vie de garçon, assurez-vous d’essayer l’Islande pour quelque chose qui brise vraiment la glace.

Partez pour le Mexique

Si vous voulez aller en Amérique du Nord pour l’événement, évitez l’Amérique. Allez plutôt au Mexique. Plus précisément, regardez dans des endroits comme Baja. Ce sont des endroits formidables où aller si vous aimez les sports nautiques comme le surf, et vous pourrez profiter de beaucoup de temps dans un environnement confortable et relaxant.

Photo : Jonny Gios/Unsplash

Vous constaterez que vous pouvez également profiter de nombreux soins de spa, ce qui peut être assez idéal lorsque vous venez de rentrer d’une journée passée à tirer sur les vagues. Un pour les palefreniers les plus sportifs et les plus actifs.

Partez aux Bahamas

Une bonne dernière option est de visiter les Bahamas. Ce sont des endroits incroyables à visiter, avec des paysages luxuriants et magnifiques mélangés à un temps incroyable plus ou moins toute l’année. Vous pouvez profiter du golf, vous pouvez faire de superbes voyages et vous n’avez pas à vous soucier de la fermeture ou de l’indisponibilité des bars. C’est un endroit à venir si vous voulez simplement vous détendre et profiter d’un peu de détente supplémentaire.

Vous pouvez également constater qu’il y a beaucoup à faire pendant la journée, donc vous ne vous contentez pas d’attendre que l’heure de boire commence.