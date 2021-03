3 fonctionnalités qui arriveront très bientôt sur Instagram

Un programme d’affiliation, un silence de mots clés … Nombreuses sont les actualités qu’Instagram nous prépare, et un développeur italien les anticipe déjà même avec des captures d’écran.

Personne ne s’attendait probablement à l’énorme succès remporté par Instagram à sa naissance, pas en vain le réseau social d’images est probablement le plus populaire de la planète Si nous regardons le nombre d’utilisateurs actifs et de nouvelles publications chaque jour, ou du moins c’est ce que nous pouvons déduire en suivant l’énorme intérêt pour toutes les astuces que nous lançons pour améliorer vos publications et Histoires que vous téléchargez sur Instagram.

En tout cas, aujourd’hui, nous ne sommes pas là pour vous apprendre de nouvelles astuces ou des fonctions inconnues, mais pour vous enseigner par la main des développeurs xda et du développeur et ingénieur italien Alessandro Paluzzi, toutes les nouvelles qui arrivent sur Instagram après que son équipe a finalement mis en œuvre le support Reels pour l’application léger.

On parle de des nouvelles très intéressantes et qui semblent proches, car sur son compte Twitter, Alessandro lui-même nous publie même captures d’écran extraite par rétro-ingénierie de l’application Instagram, et en anticipant que le réseau social appartenant à Facebook arrivera très prochainement un programme de marketing d’affiliation, une option pour désactiver les mots-clés et plus de nouvelles que nous vous disons maintenant … Allez-vous le manquer?

C’est officiel: Instagram déclare la guerre à TikTok

Ce sont les principales nouvelles qu’Instagram a déjà dans le four

1. Un programme de marketing d’affiliation pour la monétisation des publications

Le premier est peut-être le plus frappant, et c’est Instagram est conscient de la grande quantité d’argent que certains déplacent influenceurs et nous comprenons que vous voulez faire partie de ce gâteau, en développant pour cela et à partir de zéro un programme de marketing d’affiliation qui permettre la monétisation du contenu à gérer à partir du réseau social lui-même sans que des chiffres ou des commissions aient transpiré.

Cette nouvelle section apparaîtra dans le Créateur de l’application, et tout utilisateur peut s’inscrire en suivant quelques configurations guidées simples. Dans tous les cas, il est possible qu’une fois cette fonctionnalité testée, à partir d’Instagram, certains utilisateurs avec un certain niveau d’abonnés sont fermés, quelque chose que pour l’instant nous ne savons pas car c’est évident.

2. Plus de contrôles de contenu pour nettoyer notre alimente

Une autre nouveauté importante que développe Instagram se concentre précisément sur les contrôles de contenu que le réseau social nous montre, nous permettant de directement bloquer des mots clés spécifiques dans les messages directs que nous recevons.

Dans la section de confidentialité des paramètres, nous pouvons ajouter n’importe quel mot que nous voulons faire taire, et l’application elle-même se chargera de bloquer automatiquement tous les messages qui contiennent des mots dans nos listes de censure. Comme information supplémentaire, ce verrou peut être appliqué à tous ou uniquement à des comptes spécifiques si nous connaissons notre trolls, à d’autres utilisateurs ennuyeux ou à toute personne qui nous harcèle par le système.

#Instagram travaille sur la section « Contrôles de contenu » 👀 ℹ️ Dans cette section, vous pouvez désactiver certains mots. Les messages directs contenant ces mots seront masqués et pour les afficher, vous devez appuyer dessus. pic.twitter.com/2oDq3ukqdB – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 5 mars 2021

3. Nouvelles options de modification des articles

La dernière des nouvelles que le développeur italien nous attendait était la suivante nouvelle option d’édition de publication appelée Luminosité.AIBien que nous ayons très peu de détails sur elle à vous dire.

Logiquement, nous comprenons que c’est une méthode pour ajustez la luminosité ou d’autres paramètres de vos photos, qui comprend des algorithmes d’intelligence artificielle qui font le travail pour que nous puissions tirer le meilleur parti des images que nous téléchargeons … Le même traitement iOS pourrait bien s’appliquer à Android! Et étape…

Pour l’instant, c’est tout ce que nous pouvons vous dire alors ni Instagram ni Facebook n’ont commenté la question, bien qu’ayant obtenu les informations par rétro-ingénierie, l’application elle-même indique que le développement est lancé et les nouvelles fonctionnalités sont absolument réelles, pour nous joindre le plus tôt possible.

Il faudra être patient, car on sait déjà que sur Facebook les choses se passent lentement comme au palais!

4 fonctionnalités Instagram que peu de gens connaissent et que vous devez essayer

Rubriques connexes: Instagram, réseaux sociaux

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂