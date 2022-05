3 films similaires à Welcome to Eden uniquement sur Netflix

in

Welcome to Eden est le nouveau grand succès de Netflix et dans Spoiler, nous voulons recommander des films avec le même esprit que cette nouveauté populaire.

©IMDBbienvenue à l’éden

bienvenue à l’éden raconte l’histoire d’un groupe de jeunes influenceurs qui reçoivent une invitation à participer à une fête sur une île exotique organisée par une marque de boissons. Avant d’accepter de faire partie de cet événement qui a le potentiel de changer leur vie à jamais, ils demandent à chacun d’eux : « Êtes-vous heureux? ». Ceux qui acceptent découvriront bientôt que le paradis n’est pas ce qu’il paraît.

Netflix a de nouveau mis le doigt sur la tête avec cette émission devenue très populaire et renouvelée trois mois avant sa première pour une deuxième série d’épisodes, démontrant ainsi la confiance des géant du streaming dans le projet. Nous allons maintenant passer en revue trois films similaires à cette émission télévisée que vous pouvez trouver dans le catalogue de Netflix.

3. Le retour au lagon bleu

Il s’agit d’une suite du film original des années 80 où le fils du couple qui était échoué sur une île dans le passé se retrouve dans la même situation que ses parents, mais avec une veuve et sa fille. Bientôt, ils doivent découvrir comment survivre alors que l’amour naît entre les jeunes protagonistes. Le casting? Mila Jovovich, Brian Krause et Lisa Pelikan.

2. Le lac bleu : le réveil

Un voyage d’étude se termine par une situation difficile pour deux jeunes qui sont bloqués dans un lieu paradisiaque et doivent déployer toute leur ingéniosité et leurs ressources pour survivre. Au milieu de cette situation, une attirance inépuisable naît entre les personnages principaux de ce film qui, grâce à ses repérages, nous rappelle bienvenue à l’éden. Au casting : Indiana Evans, Brenton Thwaites et Denise Richards.

1. Terreur à 47 mètres : la deuxième attaque

Deux sœurs rejoignent deux camarades de classe pour une exploration paradisiaque de ruines sous-marines, pour se retrouver traquées par un requin aux sens aiguisés. Semblable à bienvenue à l’éden en ce sens que l’expérience finit par être quelque chose de différent de ce à quoi ils s’attendaient dans un cadre qui se distingue par la beauté de ses lieux. Avec Sophie Nélisse, Corinne Foxx et Nia Long.

