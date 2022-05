3 films similaires à L’Arme du tromperie à voir sur Netflix

Netflix

The Weapon of Deception est une histoire intrigante avec de nombreuses surprises qui se déroule à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. 3 films similaires à regarder !

©IMDBL’arme de la tromperie

L’arme de la tromperie Il est devenu l’un des films les plus regardés de Netflix. Son intrigue tourne autour de deux officiers du renseignement britanniques qui élaborent un plan farfelu pour tromper les nazis et ainsi changer à jamais le cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est basé sur de vrais événements et met en vedette Colin Firth, Matthew MacFadyen et Kelly MacDonald.

Le film réserve des surprises au spectateur et s’inscrit parfaitement dans son époque. Certainement une période sombre pour les Britanniques, menacés par la puissance militaire nazie et l’avant-poste du Troisième Reich dirigé par le fou Adolf Hitler, qui avait pour objectif ultime de s’emparer du territoire européen. L’arme de la tromperie C’est un film éclairant et nécessaire. Dans spoilers nous recommandons 3 films similaires !

+Films similaires à L’Arme du mensonge

.3. Appels à espionner

Après la chute de la France aux mains des nazis, deux femmes décident de travailler comme espionnes pour une agence secrète britannique dirigée par Winston Churchill. La entreprise d’État ensuite recruter un Américain avec une jambe de bois et un musulman pacifiste qui feront la différence. Basé sur une histoire vraie. Avec Sarah Megan Thomas, Stana Katic et Radhika Aptek. C’est un film à suspense de l’année 2019 d’une durée de 2 heures.

.deux. La bataille oubliée

Au cours de la bataille cruciale de l’estuaire de l’Escaut pendant la Seconde Guerre mondiale, les vies d’un pilote, d’un soldat nazi et d’une recrue réticente sont tragiquement liées après la Opération Jardin de marché de 1944 a laissé les troupes britanniques derrière les lignes ennemies. Le casting du film est composé de Gijs Blom, Jamie Flatter et Susan Radder. Le film a de l’action et des éléments de suspense. Il dure 2 heures et date de l’année 2021.

.une. Munich : à la veille d’une guerre

Lors de la conférence de Munich de 1938, deux vieux amis travaillant maintenant pour des gouvernements opposés deviennent des espions pour révéler des secrets sur les nazis. Les vedettes du film sont George MacKay, Jannis Niiewöhner et Jeremy Irons. Le film est un film à suspense basé sur un livre d’une durée de 2 heures. Il est sorti en 2021.

