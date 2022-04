3 films qui seront bientôt sur Netflix

netlfix

Depuis la plateforme Reed Hastings, les sorties qui seront vues en mai ont été annoncées. Nous vous parlons de trois films qui sortent, dont l’un a Mel Gibson dans son casting.

Comme chaque mois, le contenu de Netflix séries et films se renouvellent et arrivent pour que vous puissiez en profiter seul, entre amis ou en famille. En mai, choses étranges sera l’une des grandes fictions qui débarque sur la plateforme de Roseau Hastingsqui après presque trois ans d’absence reviendra pour continuer à raconter l’histoire de Onze, Mike, Will, Lucas et Dustin à Hawkins. Cependant, ce ne sera pas la seule chose.

Du monde du cinéma, il y aura également plusieurs sorties, dont nous en avons trois à recommander. Ce sont des productions très variées qui sortent à des jours différents, vous pouvez donc jouer n’importe lequel des trois le même jour de leur première sans vous sentir coupable d’avoir été devant l’écran tout l’après-midi, à ne rien faire et à regarder des films.

+Les films à venir sur Netflix

3 – Marmaduke

La première sortie sera ce film visible à partir du vendredi 6 mai prochain. C’est un film qui a été créé en 2010 et a des voix de personnalités telles que Owen Wilson et Emma Stone. L’histoire se concentre sur Marmaduke, un dogue allemand qui fait équipe avec un chat pour aider sa famille à mieux s’adapter à sa nouvelle vie dans le comté d’Orange. Bien sûr, cela ne sera pas facile pour lui, lorsqu’il devra croiser de nouveaux chiens dans le quartier.

2 – L’arme de la tromperie

Le 11 mai, vous pouvez voir ce film de 2021 qui a des chiffres tels que Colin Firth et Matthew Macfadyen (que nous aimons pour ce qui a été fait dans Orgueil et préjugé et sans parler de son rôle de À M dans Succession). Inspirée de faits réels, cette production britannique est basée sur le livre de Ben Macintyre ça raconte comment ça a été fait Opération Viande hachée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a servi à tromper les nazis et à les convaincre d’une prétendue invasion en Grèce, qui a servi à en dissimuler une autre en Sicile, en Italie.

1 – Instinct dangereux

Vers la seconde quinzaine de mai, le 18, cette production arrivera menée par Mel Gibson, Scott Eastwood et Famke Janssen. Un homme se rend sur une île où il commence à enquêter sur ce qui est arrivé à son frère, mort mystérieusement. Là, il doit faire face à son sombre passé.

