3 films qui parlent de paternité et qu’il faut voir

La fiction a donné des pères attachants comme Phil Dunphy, Randall Pearson ou Daniel Hillard. De Spoiler, nous avons choisi trois films à ne pas manquer si vous voulez profiter d’une bonne histoire entre un père et son fils.

©IMDBTimothée Chalamet et Steve Carell ont joué père et fils dans un film émouvant.

Les fictions avec des pères attachants ne manquent pas. En version live-action comme en animation, on peut citer une centaine de cas de personnages devenus modèles, comme Randall Pearson au c’est nousou Phil Dunphy au famille moderne. Bien sûr, d’autres grandes figures paternelles comme Mufasaau Le roi Lionou marlinle père de Némo.

A cette occasion, nous ne voulons pas arrêter de vous parler de trois films que vous devez voir si vous voulez passer du temps avec une histoire du lien entre un père et son fils. Bien sûr, alerte spoiler, il est très probable qu’ils se terminent tous par une déchirure occasionnelle, nous vous recommandons donc de les regarder avec des mouchoirs à proximité. Voici les trois films parents-enfants à ne pas manquer.

3 – Beau garçon

Parmi les rôles qui ne sont pas compris comment L’Académie lâchez-vous pour nommer. Tellement Steve Carell Quoi Timothée Chalamet Ils font un travail magistral dans ce film déchirant sur un jeune homme aux prises avec sa toxicomanie et un père qui, alors que tout le monde le considère comme un cas désespéré, choisit de ne pas abandonner cette personne qu’il aime tant. vous le trouvez dans Amazon Prime Vidéo et en hbo max.

2 – À propos du temps

Même si l’on peut penser qu’il s’agit d’une histoire d’amour, Chez Marie et Tim, la réalité est que le lien le plus important dans l’histoire est celui entre lui et son père. Pour Les lacs la magie est réelle et se transmet de génération en génération, parmi les hommes. Toutes les personnes Les lacs ils sont capables de voyager dans le temps et de changer le passé. Bien sûr, il faut faire attention aux conséquences. Vous pouvez le voir dans Netflix et Amazon Prime Vidéo.

1 – Le gros poisson

Sans aucun doute, l’un des meilleurs films qu’il nous ait donné Tim Burton. Cette fois, l’histoire se concentre sur un père et un fils qui n’ont pas les meilleures relations, d’autant plus que l’aîné passe son temps à raconter des histoires qui, pour son fils, sont complètement inventées et un produit de l’imagination. Cependant, comme nous l’avons déjà montré Burtontout n’est pas ce qu’il semble dans leurs histoires et Le gros poisson Il nous emmènera dans un voyage magique et passionnant. Vous pouvez le voir dans hbo max.

