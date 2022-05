3 films qui ont prédit l’avenir presque parfaitement

Curiosités

La science-fiction a inspiré toutes sortes d’inventions. Miroir noir C’est l’une des séries qui a fait le mieux, mais le cinéma hollywoodien n’a rien à lui envier.

©IMDBMichael J. Fox et Christopher Lloyd dans Retour vers le futur.

Historiquement, la science-fiction a semé les graines d’inventions sans fin qui ont fini par devenir réalité. Il suffit de revoir la bibliographie de Julio Verne pour trouver toutes sortes d’artefacts qui ont été construits, ou regarder l’un des épisodes qui charlie brooker écrit pour Miroir noir pour trouver des éléments qui aujourd’hui ne sont pas si farfelus et font partie de notre quotidien.

Outre les séries, le cinéma de Hollywood elle s’est également caractérisée par les créations qui sont devenues réalité et, bien que nous soyons encore loin d’être dominés par les machines ou d’assister à une rébellion à la manière de terminateur, aujourd’hui la technologie ne peut plus être séparée de nos vies. Les téléphones portables et les ordinateurs sont des éléments de plus en plus importants dans la vie de tous les jours, et avec eux apparaissent des applications ou des programmes qui étaient impensables il y a quelques années.

+3 films hollywoodiens qui ont anticipé l’avenir

3 – Retour vers le futur

La trilogie mettant en vedette Michael J Fox Il se caractérise par avoir anticipé une grande variété d’avancées technologiques, comme les données biométriques qui font aujourd’hui partie de presque tout ce que nous faisons : aller à la banque, signer un dossier, déverrouiller un téléphone portable. Sans oublier d’autres éléments qui ne font pas encore partie de la vie quotidienne de façon régulière, comme les planches à roulettes volantes sur lesquelles il existe déjà plusieurs prototypes en cours d’élaboration, dont beaucoup peuvent être trouvés sur Internet.

2 – Coureur de lame

L’intelligence artificielle n’est pas aussi développée que dans le cas de coureur de lame mais aujourd’hui il suffit de prendre n’importe quel moteur de recherche web pour voir la manière dont il anticipe nos recherches sur internet, de même qu’il est aussi possible de dialoguer avec IA Quoi Cortana Oui Siri. De plus, c’était un film qui a su anticiper l’arrivée des appels vidéo avec lesquels pont communiqué dans le film.

1 – Démolisseur

Et en ce qui concerne les appels vidéo, le film mettant en vedette Sylvester Stallone remporte tous les prix. Pendant la quarantaine, il y avait une forme de communication qui est devenue très populaire : les conférences par Zoom. Cela se voit dans plusieurs séquences du film dans lesquelles se tient une conférence entre plusieurs membres de la caste politique de la ville fictive de San Angeles, où un seul est montré en chair et en os tandis que les autres répondent via des écrans transmettant en direct.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂