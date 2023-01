3 films inoubliables avec Ricardo Darín nominé pour l’Oscar et où les voir

Cinéma

Ricardo Darín est l’un des grands acteurs que l’Argentine a et nous vous rappelons ses films nominés aux Oscars. Où les voir ?

Ricardo Darin C’est un acteur argentin avec une carrière impeccable qui a commencé à travailler dans le médium à la fin des années 1960 jusqu’à ce qu’il obtienne une reconnaissance internationale avec certains de ses projets. L’interprète a été honoré à plus d’une occasion avec des prix tels que le Goya du meilleur acteur en 2015 et le coquille d’argent dans la même catégorie, en l’occurrence, pour sa prestation dans la comédie dramatique Truman.

L’acteur est actif depuis des décennies et a d’innombrables apparitions au cinéma, à la télévision et au théâtre. De plus, il est producteur et réalisateur. Sa versatilité lui a permis de donner vie à des personnages issus de classes sociales et d’horizons différents. L’un des plus connus est l’escroc à qui il a prêté son corps sur la bande Neuf reines. Ricardo Darin faisait partie du casting de quatre films nominés pour oscar dont l’un a pris la statuette convoitée. Actuellement la bande Argentine, 1985 auquel vous participez peut prendre le prix de l’Académie.

+ Films avec Darín nominés pour un Oscar

– Le fils de la mariée

A 42 ans, Rafael Belvedere traverse une crise. Il vit dans l’ombre de son père, se sent coupable parce qu’il rend rarement visite à sa mère âgée, son ex-femme dit qu’il ne passe pas assez de temps avec leur fille et qu’il n’a pas encore pris d’engagement envers sa petite amie. Au plus bas, une crise cardiaque mineure le réunit avec Juan Carlos, un ami d’enfance qui l’aide à reconstruire son passé.

Vous pouvez le voir dans Star+ et Movistar Play.

– Le secret de ses yeux

Benjamín Esposito est officier d’un tribunal d’instruction récemment retraité de Buenos Aires. Obsédé par un meurtre brutal survenu vingt-cinq ans plus tôt, en 1974, il décide d’écrire un roman sur l’affaire, dont il a été témoin et protagoniste. Revivant le passé, le souvenir d’une femme vient aussi à sa mémoire, qu’il a aimée en silence pendant toutes ces années.

Vous pouvez le voir dans Étoile+.

– Contes sauvages

L’inégalité, l’injustice et les exigences du monde dans lequel nous vivons font que de nombreuses personnes sont stressées ou déprimées. Certains explosent. C’est un film sur eux. Vulnérables devant une réalité qui change soudainement et devient imprévisible, les protagonistes traversent la fine frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amoureuse, le retour d’un passé refoulé ou la violence contenue dans un détail quotidien sont l’excuse parfaite pour ces histoires folles.

Vous pouvez le voir dans HBOMax.

