3 films glorieux à regarder après The Fringe et Ozark

La prémisse de La frange Dans sa première saison, l’ancien officier de police Miguel Palacios entre dans la prison de San Onofre en tant que condamné avec une fausse identité, pasteur, et une cause inventée. Sa mission est d’infiltrer un gang mixte de prisonniers et de geôliers qui opère depuis l’intérieur de la prison et a kidnappé la fille d’un juge corrompu. La série est devenue un tube Netflix et il va pour son quatrième saison.

Pour sa part, Ozark raconte l’histoire du conseiller financier Marty Bryde qui doit déménager dans une station balnéaire des Ozarks après que le chef d’un cartel de la drogue l’ait interrogé sur une opération de blanchiment d’argent. Marty accepte de blanchir une grosse somme de dollars en un temps record pour que ce puissant baron de la drogue sauve sa vie et celle de sa famille. encore un succès de Netflix.

+Films à apprécier après El Marginal et Ozark

3. Trafic

Il raconte trois histoires sur le trafic de drogue qui se croisent. Un juge américain qui est choisi comme nouveau tsar contre la drogue aux États-Unis. Un agent mexicain qui est choisi pour abattre un cartel de la drogue et découvre bientôt qu’il est un pion du cartel rival cherchant à dominer le marché de la cocaïne. À San Diego, une enquête secrète de la DEA menée par Montel Gordon et Ray Castro conduit à l’arrestation d’un membre important d’une organisation de drogue. Disponible en Prime Video, Paramount+ et Movistar Play.

2. Tueur à gages

Dans la zone frontalière anarchique qui chevauche les États-Unis et le Mexique, Kate Macer, un agent idéaliste du FBI, est recrutée par Matt Graver du groupe de travail d’élite du gouvernement pour aider à l’escalade de la guerre contre la drogue. Dirigée par Alejandro, un conseiller énigmatique au passé douteux, l’équipe se lance dans un voyage clandestin, obligeant Kate à remettre en question tout ce en quoi elle croit pour survivre. Disponible en Paramount+, Movistar Play, QubitTV et Starz.

1. Coup

Es la historia de George Jung, un traficante de marihuana en las playas de California en los 70 que durante la siguiente década se transforma en el principal contacto del Cártel de Medellín en el sur de EEUU como traficante de cocaína y miembro de la organización del peligroso Pablo Escobar. Il parvient à amasser une grande fortune économique, mais sa vie sentimentale et personnelle s’effondre, finissant en prison et avec la pire punition : le rejet de sa fille. Disponible en HBO Max et HBO Go.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂