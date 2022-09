3 films d’animation que toute la famille peut apprécier ensemble

En tant que parent, l’un des plus grands défis auxquels vous pouvez faire face est de faire en sorte que vos enfants apprécient les médias avant l’heure. Souvent, vous voulez partager des choses que vous aimiez quand vous étiez enfant ; à votre grande consternation, vos enfants pourraient ne pas avoir d’intérêt. Si vous voulez leur montrer une culture classique que vous savez qu’ils apprécieront aussi bien que vous-même, vous voudrez peut-être enquêter sur les films suivants.

Photo : @toystory/Instagram

histoire de jouet

Où mieux commencer que Toy Story ? Le film de 1995 est un classique, et toute personne de plus de 4 ans devrait pouvoir comprendre Toy Story et son intrigue. Les parents se rappelleront d’aller le voir eux-mêmes, tandis que les enfants apprécieront l’intrigue charmante et la nature intemporelle de l’histoire. Bien sûr, il n’y a peut-être pas de mentions sur les réseaux sociaux ou le métaverse, mais l’histoire reste un classique que toute personne ayant de l’imagination pourrait vraiment apprécier.

Le monde de nemo

Un autre film d’animation classique à regarder avec les enfants est le spectaculaire monde marin Finding Nemo. Sorti en 2003, ce film a suscité un énorme attrait auprès des fans et est devenu une histoire très agréable. Cela suit l’histoire d’un jeune poisson aventureux qui ignore les appels de ses parents à aller dans les eaux océaniques au-delà de leur maison confortable. C’est une belle histoire qui transmet des leçons très importantes d’une manière que les enfants de 4 ans et plus peuvent apprécier.

Surtout, il s’accompagne d’une leçon dont tout enfant pourrait bénéficier : écoutez vos parents. Bien sûr, nous pouvons harceler et nous pouvons limiter la liberté, mais c’est souvent pour de bonnes raisons. Si vos enfants n’écoutent pas ce que vous avez à dire, ils pourraient trouver que Nemo peut leur donner une leçon !

Photo : Mingwei Lim/Unsplash

enlevée comme par enchantement

Un autre cri génial pour vos enfants lorsqu’ils atteignent l’âge de 9 à 10 ans, Spirited Away est une expérience animée vraiment agréable. C’est une émission idéale pour montrer à vos enfants l’importance de la persévérance et la valeur éducative de l’échec. Beaucoup voient l’échec comme la fin, mais ce n’est souvent que le début de notre progrès et de notre succès.

Ce film fournit cette leçon d’une manière que vos enfants peuvent facilement assimiler et apprendre. Il présente également de nombreux aspects du folklore japonais aux enfants, ce qui pourrait les aider à ouvrir leur esprit pour explorer d’autres cultures et voir ce qu’elles ont à offrir.