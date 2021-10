3 films d’amour classiques pour commencer votre week-end collé à Netflix

Le catalogue Netflix est incroyablement vaste. Malgré le passage des années, le géant du streaming reste très actuel parmi les utilisateurs. En effet, à chaque fois, il trouve un moyen de se renouveler et d’attraper ceux qui le choisissent comme type de service à la demande pour profiter des marathons.

A tel point que Netflix a des productions dignes pour tous les goûts. Qu’ils soient originaux ou uniquement distribués par la plateforme, tous les films et séries qui se trouvent dans la bibliothèque du géant du streaming sont un succès. C’est pourquoi, pour commencer ce week-end, de Spoiler nous avons choisi trois films romantiques qui vous feront passer vos journées de congé scotché à la télévision.

+ 3 films d’amour pour commencer le week-end collé à Netflix :

1. Lettres à Juliette :

C’est un classique du romantisme. A partir de 2010, ce film a été réalisé par Gary Winick et est devenu un succès retentissant. Mélangeant l’essence de Roméo et Juliette, se déroulant à Vérone, en Italie, le réalisateur a trouvé la formule exacte pour faire de l’amour un espoir.

« À Vérone, une écrivaine en herbe découvre une vieille lettre d’amour et se lance à la recherche d’un amour perdu et de sa propre romance», précise le synopsis officiel. Avec Amanda Seyfried et Cristopher Egan, ce long métrage est disponible sur Netflix.

2. Un endroit appelé Notting Hill :

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’un des films les plus emblématiques de Julia Roberts et Hugh Grant. Sorti en 1999, c’était l’un des projets les plus romantiques et charmants dans lesquels les acteurs si célèbres dans le monde entier ont joué.

« Une rencontre fortuite unit le propriétaire de la librairie secrète William Thacker et l’icône hollywoodienne Anna Scott, qui se livrent à une romance improbable», précise le synopsis officiel. Et, malgré sa durée de deux heures, c’est sans aucun doute un film à apprécier.

3. Orgueil et préjugés :

Tout fan d’amour ou, même, de cinéma, connaît ce titre. L’histoire originale, écrite par Jane Austen, s’est imposée comme la plus grande référence de la littérature anglaise dans le genre romantique. Et, son adaptation au cinéma, était un point en faveur pour porter une telle œuvre à nos jours.

« Dans le roman du XIXe siècle de Jane Austen, Mme Bennet veut marier ses filles à des messieurs prospères, dont le nouveau venu M. Darcy.« Décrit Netflix. Avec Keira Knightley et Matthew Macfadyen, le film s’impose non seulement comme une démonstration de romantisme, mais aussi comme un synonyme de dialogue intellectuel.

