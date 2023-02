3 films à voir d’Andrea Riseborough, nominée pour la meilleure actrice aux Oscars 2023

Oscars 2023

le protagoniste de À Leslie est l’un des principaux candidats à conserver la statuette avec Cate Blanchett.

© IMDbAndréa Riseborough.

Il reste un peu plus d’un mois pour L’Académie effectuer une nouvelle livraison Les Oscars. Dans la catégorie Meilleure actrice, les deux principales candidates sont Cate Blanchettepour ce qui a été fait en le goudronet Andrea Riseboroughpour son travail en À Leslie. Il est juste de dire que des deux, c’est le premier qui a le plus grand avantage.

Il reste encore une grande cérémonie de remise des prix avant les oscars 2023 qui pourraient aider à régler cette courte liste : les récompenses sag. Avec une date pour le 26 février prochain, celui qui prend la statuette des deux actrices pourrait ajouter de belles chances de se définir pour les prix de L’Académie. Dans ce cadre, on vous parle des films à regarder avec Andrea Riseborough.

+3 films avec Andrea Riseborough

Mandy

L’un des films les plus étranges du répertoire de l’actrice a été réalisé par Chiffons Cosmatos. Ici, nous voyons un protagoniste joué par Nicolas Cage qui est assassiné par l’amour de sa vie et décide de se venger. Vous le trouvez en location sur des sites comme Google Play et Apple TV.

Amsterdam

Dans Amsterdam, Andrea Riseborough est Béatrice: l’épouse de Burt (Christian Bale) qui mène une vie attachée à ses parents et dans le mépris constant de son partenaire. La production nous montre trois amis qui se rencontrent au milieu de la guerre et sont ensuite impliqués dans un étrange homicide. vous le trouvez dans Étoile+.

Animaux nocturnes

Dans ce film disponible sur Prime Video et Lionsgate TV+ pièces Alessia. L’histoire tourne autour d’un homme qui publie un roman et l’envoie à son ex-partenaire pour qu’il puisse le lire et lui dire ce qu’il en pense. Bientôt, il commencera à découvrir des détails horribles. ils jouent Amy Adams et Jake Gyllenhaal.

