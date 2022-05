3 films à regarder si vous aimez la magie

recommandations

Si vous avez déjà vu la saga complète de Harry Potter et tu es à jour avec animaux fantastiquesnous avons les productions parfaites pour que vous puissiez continuer votre marathon magique.

©IMDBCinéma sur la magie pour ce week-end.

Probablement, quand quelqu’un est interrogé sur les films liés au monde de la magie, la première chose à laquelle il répond est Harry Potter. La série créée par JK Rowling a été transformé en film par Images de Warner Bros. avec Daniel Radcliffe comme protagoniste principal. Avec une décennie au cinéma, son héritage a été repris par animaux fantastiquesla saga qu’ils mènent Eddie Redmayne, Judd Law et maintenant Mads Mikkelsen.

Bien sûr, ces productions ne sont pas les seules à parler du monde de la magie et dans l’histoire du cinéma, toutes sortes d’histoires ont été vues qui parlent de cet univers. Depuis spoilers Nous vous parlons de trois options parmi lesquelles vous pouvez choisir et qui sont disponibles sur différentes plateformes. Depuis Christian Bale et Hugh Jackmanjusqu’à Edward Norton et Jesse Eisenbergtoutes les productions auxquelles vous devez donner joue au moins une fois dans la vie.

+Films sur la magie à regarder

3 – Le gros truc (HBO Max)

Pour les fans de Christophe Nolansort en 2006 une production exigeante à la manière du réalisateur à l’origine de pépites telles que création Oui mémento. Protagonisée par Hugh Jackman, Christian Bale et Michael Cainece film est centré sur deux assistants d’un important magicien qui démarrent bientôt leur carrière seuls mais sont gouvernés par la jalousie : ils veulent tous les deux avoir le meilleur tour possible et font tout pour voler des idées et des mécanismes, quitte à tout risquer ils ont.

2 – L’Illusionniste (Netflix)

Edward Norton et Jessica Biel vedette de cette histoire qui ne se préoccupe pas tellement d’expliquer comment les choses se passent mais plutôt à quoi elles servent et ce qu’elles génèrent. L’histoire d’une romance impossible que seule la magie peut sauver, avec un travail incroyable de Paul Giamatti.

1 – Maintenant tu me vois (Paramount+ et StarzPlay)

La magie dans le monde criminel ? Acheté. Dans cette production mettant en vedette des personnages tels que Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Isla Fisher et Woody Harrelson Nous verrons un groupe de criminels avec une grande capacité pour la magie, qui l’utilisent pour commettre des crimes. Contre eux se dressera le FBI qui fera l’impossible à la fois pour anticiper les cambriolages et pour élucider comment ils les commettent. Ce film a une suite et l’illusion de ceux qui veulent voir une troisième partie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂