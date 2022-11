3 faits étranges sur vos célébrités préférées

Le monde de la culture des célébrités est, pour certains, une chose étrange. L’idée de suivre et même de déifier quelqu’un parce qu’il était dans un film ou qu’il a écrit un certain morceau de musique est, pour être franc, étrange. Cependant, certaines célébrités nous éclairent également sur leur vie personnelle – et parfois elles nous donnent des idées qui peuvent avoir très peu de sens. Voici donc quelques faits étranges sur les grands noms de nos médias aujourd’hui.

Photo : Vues Venti/Unsplash

De nombreuses célébrités utilisent des noms fictifs

Avez-vous déjà lu un livre et découvert que l’auteur ne porte pas ce nom ? Eh bien, jouer, c’est pareil. Le monde de la célébrité est plein de gens qui échangent un nom qui n’est pas le leur. Les changements de nom sont courants, de nombreuses personnes choisissant d’opter pour quelque chose de plus explosif ou mémorable. Moins positivement, de nombreux acteurs et actrices changent / masquent leurs noms parce qu’ils craignent que leur vrai nom ne présente leur héritage d’une manière qui pourrait les considérer comme préjugés.

Toutes les célébrités ne sont pas parfaitement propres

Nous avons tous vu les reportages médiatiques sur la célébrité X impliquée dans le scandale Y. C’est assez commun. Il existe de nombreuses histoires d’horreur de célébrités frappant le personnel sur leurs plateaux de tournage ou se faisant prendre en train de faire quelque chose qu’elles n’auraient probablement pas dû faire. Certains, comme Tim Allen, finissent même par purger une peine de prison. Les célébrités peuvent avoir l’impression de marcher dans un air raréfié par rapport au reste d’entre nous – souvent, cependant, elles doivent faire face au long bras de la loi, tout comme nous.

Photo : Aman/Unsplash

Tous les acteurs ne voulaient pas être dans des films ou à la télévision

La plupart des acteurs et actrices voulaient être sur le grand écran depuis leur plus jeune âge. Cela demande une discipline, des efforts et, oui, une bonne dose de chance. Cependant, tous les acteurs ou actrices n’ont pas grandi avec l’intention de faire du cinéma. Prenez Reese Witherspoon, par exemple ; elle a étudié à Stanford avant de décider qu’elle aimerait bien essayer d’agir. De nombreuses célébrités ont envisagé des cheminements de carrière alternatifs avant de se retrouver à l’écran.