3 façons simples de combattre une migraine à la maison

Souffrez-vous de migraines ? Alors vous n’êtes pas seul. Ces maux de tête continus et sévères sont uniques dans leur inconfort. Si vous n’avez jamais eu de migraine, vous avez de la chance – elles ne vous laissent souvent pas d’autre choix que d’aller vous allonger dans une pièce sombre. Si vous avez la mauvaise habitude d’avoir des migraines régulières, vous devriez consulter un professionnel de la santé.

Photo : Anthony Tran/Unsplash

Ce que vous pouvez également faire, cependant, c’est essayer cette astuce simple et rapide. Cela peut faire une grande différence dans votre capacité à faire face et même à prévenir les migraines. Ce plan de traitement à domicile simple peut vous permettre de soulager l’impact le plus grave d’une migraine.

Changez vos conditions de travail

La première chose qui peut provoquer la migraine est votre espace de travail. Si vous travaillez dans une zone encombrée et animée avec beaucoup d’éclairage fluorescent, par exemple, vous pourriez contribuer à vos migraines. Vous devriez donc essayer de changer d’endroit où vous travaillez. Cet ajustement mineur peut vous assurer que vous êtes beaucoup plus susceptible d’obtenir une bonne pause de vos migraines.

Ajustez votre posture et votre positionnement

Votre posture joue un rôle étonnamment important dans votre capacité à éviter les migraines. S’il vous arrive d’avoir beaucoup de migraines, vous devriez chercher à ajuster votre posture. Cela peut signifier devoir investir dans une nouvelle chaise, mais cela en vaut la peine. Votre posture, en particulier lorsque vous êtes affalé, peut contribuer à ce que vos migraines commencent ou durent plus longtemps.

Photo : Nathan Dumlao/Unsplash

Dormez mieux et réduisez votre consommation de caféine

Un gros problème pour de nombreuses personnes souffrant de migraines est qu’elles boivent simplement trop de thé et/ou de café. Vous devriez essayer de passer à une édition décaféinée et voir si cela vous fait du bien. Vous pourriez également constater qu’il est avantageux de définir un «horaire de café» en ce sens que vous prenez simplement un café – un maximum de deux par jour – à la même heure et dans la même quantité.

Cela habitue votre corps à l’impact de la caféine et vous permet d’éviter ces pointes surprises. Un autre facteur est votre repos; si vous ne dormez pas correctement, votre corps en ressentira négativement les séquelles. Une bonne qualité de sommeil est quelque chose qui peut aider à réduire la gravité et/ou l’impact de vos migraines. Évitez de vous coucher trop tard et évitez les distractions telles que la télévision et les appareils mobiles pendant environ 60 à 90 minutes avant d’essayer d’aller au lit.