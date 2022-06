3 façons simples d’apprendre à vos enfants à être gentils

Selon les recherches, enseigner la gentillesse a divers effets bénéfiques sur les résultats scolaires, sanitaires et sociaux des enfants. Voici trois façons simples d’apprendre à votre enfant à être gentil.

Photo : Charu Chaturvedi/Unsplash

Faire des choses pour les autres

Vous pourriez apprendre à votre enfant à aider un voisin à faire des travaux autour du jardin ou à faire du bénévolat dans une maison de retraite. Lorsque vous prenez l’habitude de fournir des actes de service à ceux qui en ont besoin, votre enfant prendra conscience de ceux qui en ont besoin et des chances de les aider.

Créer des cartes de remerciement

Les cartes de remerciement ne signifient pas que vos enfants doivent écrire des lettres à tous ceux qui leur ont offert des cadeaux. Au lieu de cela, vous pourriez leur apprendre qu’il y a toujours des personnes à remercier, même si ce n’est pas la saison de Noël. Mentionnez toutes les personnes qui travaillent dans les coulisses pour améliorer la vie de votre enfant pour leur apprendre à exprimer leur gratitude. Aidez votre enfant à écrire des messages de remerciement à quelqu’un qu’il admire ou aidez-le à écrire des lettres d’appréciation aux policiers et aux pompiers de votre ville pour leur service.

Photo : Jon Tyson/Unsplash

faire un don

Incluez votre enfant dans tout le processus de don. Plus ils sont impliqués, plus ils apprendront. Ramassez les jouets légèrement usagés et donnez-les à un orphelinat ou à un refuge pour sans-abri. Permettez-leur de choisir les jouets dont ils n’ont plus besoin ou aidez-les à choisir des vêtements à donner à d’autres enfants. Permettez-leur de choisir les biens à fournir. Une autre option consiste à cuisiner un repas avec votre enfant et à le donner à ceux qui en ont besoin.