3 façons étranges de créer un meilleur lien familial

Dans la vie, l’un des plus grands défis auxquels nous pouvons faire face est de créer un lien en tant que famille. Lorsque nous avons nos propres épouses/maris et enfants, réunir tout le monde peut sembler presque impossible. Le fossé générationnel entre parent et enfant est une partie du problème, mais d’autres raisons peuvent entraver la formation d’un lien significatif. Pour vous aider à éviter cela, voici quelques façons uniques de créer un lien avec votre famille.

Photo : lauren lulu taylor/Unsplash

Ils peuvent sortir des sentiers battus, mais ils peuvent étonnamment réussir à rassembler tout le monde.

essayer de la nourriture étrange

Une façon étrange de rassembler tout le monde est d’essayer une délicatesse que vous ne commanderiez jamais normalement. Il peut s’agir de commander quelque chose de bizarre sur le menu à emporter ou de prendre de la nourriture au magasin qui se trouve en dehors de votre zone de confort normale. Cela pourrait même être quelque chose de totalement étrange comme manger des insectes – trouvez quelque chose qui intriguerait vos enfants.

Parfois, la meilleure façon de rassembler les gens est de prendre un risque en groupe. Quelque chose comme essayer de nouveaux aliments est un moyen simple, mais efficace, de rassembler les gens.

Photo : Aneta Pawlik/Unsplash

Regarder un film effrayant

Si vous aimez l’horreur, vous pouvez rassembler tout le monde en regardant un film d’horreur. Nous vous recommandons de rechercher quelque chose qui ressemble plus à un film d’horreur psychologique, à un thriller ou à un film d’horreur à suspense, par opposition à des films de meurtre sanglants. Une soirée cinéma en regardant quelque chose qui vous rassemble tous alors que vous essayez de dérouler l’intrigue peut être très amusante – et cela peut conduire à des discussions très intrigantes.

C’est un excellent moyen de rassembler tout le monde en tant que groupe et de s’assurer qu’ils se sentent valorisés pour leurs opinions culturelles et thématiques.

Organiser une réunion de famille

Une façon de rassembler tout le monde est d’amener toute votre famille à rencontrer des gens qu’ils n’ont jamais rencontrés. Ces oncles et tantes dont vous parlez et que vous n’avez pas vus depuis des années ? Contactez-les. Organisez une sorte de réunion. Allez emmener les enfants voir des membres de la famille qu’ils n’ont pas l’occasion de voir régulièrement.

Ce voyage peut être amusant car il vous fait sortir de votre ville / région habituelle et cela peut signifier que les enfants rencontrent des gens qui, autrement, ne se seraient jamais rencontrés de leur vie. Cela peut être un exercice de liaison amusant et aider vos enfants à mieux comprendre leur arbre généalogique et leur histoire.