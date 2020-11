3 façons dont Leonard et Penny étaient comme Ross et Rachel de «  Friends  »

Chaque semaine, les fans se sont tournés vers copains pour voir si Ross Geller et Rachel Green y parviendraient. Une décennie plus tard, les téléspectateurs étaient amoureux de l’histoire d’amour de Leonard Hofstadter et Penny sur La théorie du Big Bang. Il est logique que les fans soient intéressés par la romance de Penny et Leonard. Après tout, ils partageaient beaucoup de similitudes avec le couple de la télévision classique qui les a précédés.

Leonard et Penny et Ross et Rachel avaient tous deux des intérêts et des activités éducatives différents

Ross et Rachel semblaient être un couple improbable depuis le début. La fashionista, Rachel, était nettement différente du rat de bibliothèque Ross, et c’était évident à partir de l’épisode pilote de l’émission. Le couple s’est finalement retrouvé ensemble, mais leur différence a régulièrement causé les problèmes du couple et a finalement conduit à leur rupture.

Penny et Leonard Hofstadter dans «The Big Bang Theory» | Sonja Flemming / CBS via Getty Images

Penny et Leonard étaient également opposés à bien des égards. Leonard, un esprit scientifique, ne comprenait pas l’intérêt de Penny pour la comédie ou son désir de passer les week-ends à danser avec ses amis. D’un autre côté, Penny a eu du mal à suivre les conversations que Leonard et ses amis ont eues. Leurs différences ont également conduit à une rupture, bien qu’ils l’aient finalement compris et se soient mariés.

Ross et Leonard craignaient tous les deux les femmes qu’ils aimaient

Les deux couples de télévision classiques avaient plus en commun que leurs activités éducatives et leurs passe-temps différents. Leur dynamique relationnelle était également étonnamment similaire. Ross et Leonard étaient tous les deux amoureux de leurs amours respectives bien avant que leurs dames ne les remarquent, et ils ont tous les deux pleuré pour les relations à la fin.

Ross était amoureux de Rachel depuis le moment où ils étaient ensemble au lycée. Son intérêt a continué lorsque Rachel est revenue dans sa vie d’adulte également. Alors que Penny et Leonard ne se sont rencontrés qu’à l’âge adulte, Leonard s’est immédiatement intéressé à Penny, alors qu’elle ne le voyait pas initialement sous un jour romantique. Plus tard, à la fin de chaque relation, Ross et Leonard ont tous deux eu peur de leurs amours perdues, tandis que les filles semblaient partir.

Le casting de «Friends» | Getty Images

Penny et Rachel avaient aussi beaucoup en commun. Les deux ont éprouvé de la jalousie lorsque leur partenaire a semblé passer à autre chose. Les deux femmes ont également eu du mal à se décider quand il s’agissait de savoir si elles voulaient prendre au sérieux leurs intérêts respectifs. Penny et Leonard ont cependant compris leurs sentiments plus rapidement que Ross et Rachel.

Leurs amis étaient toujours impliqués dans leur vie amoureuse

La dynamique entre les couples n’est pas la seule chose similaire. En fait, la dynamique des groupes d’amitié était également remarquablement similaire. Dans copains, le gang a été intensément impliqué dans la vie romantique de Ross et Rachel et, plus tard, dans la vie romantique de Chandler Bing et Monica Geller. La même chose était vraie sur La théorie du Big Bang.

Le casting de «The Big Bang Theory» | Smallz & Raskind / Getty Images pour les People’s Choice Awards

Au début des saisons, Howard Wolowitz, Sheldon Cooper et Raj Koothrappali se sont intéressés à la volonté-ils-ne-ils-trope de Leonard et Penny. Les saisons ultérieures ont montré que Leonard et Penny n’étaient pas le seul couple romantique à susciter l’intérêt du groupe. Howard, Raj et Leonard étaient tout aussi intéressés par la romance de Sheldon avec Amy Farrah Fowler que par le voyage romantique de Leonard et Penny.