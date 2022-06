3 façons de supprimer le sucre de l’alimentation de votre famille

L’apport quotidien recommandé en sucre est de neuf cuillères à café pour les hommes, de six cuillères à café pour les femmes et de trois cuillères à café pour les enfants. L’Américain moyen consomme environ 17 cuillères à café de sucre par jour. Il est important de ne pas confondre les sucres naturels – ceux que l’on trouve par exemple dans les fruits – avec les sucres ajoutés. Les sucres naturels sont une partie importante d’une alimentation saine. Ce sont des articles comme les sodas, les gâteaux et la majorité des aliments transformés qui posent problème. Voici quatre bons conseils pour éliminer le sucre de votre alimentation.

Photo : Fredrik Ivansson/Unsplash

ne te précipite pas

La raison pour laquelle le sucre est si difficile à arrêter est qu’il active le système de récompense du cerveau, ce qui conduit à des sentiments de joie intenses qui peuvent conduire à des envies et à une dépendance. Les enfants sont connus pour être si gravement touchés par le sucre que lorsqu’on leur en retire, ils s’effondrent pendant des heures. Il n’est donc pas recommandé d’enlever quoi que ce soit contenant du sucre ajouté de la maison pendant la nuit. L’introduction progressive d’aliments entiers pour remplacer les options transformées est un excellent point de départ. Vous vous habituerez rapidement à ce nouveau mode de vie et votre corps n’en sera que plus heureux.

Photo : Markus Spiske/Unsplash

Remplacer la friandise

Convaincre votre enfant de faire ce que vous voulez est beaucoup plus facile lorsque vous lui promettez une friandise en guise de récompense. Le système de récompense est un hack parental typique, mais il peut devenir malsain lorsque tout doit se traduire par un coup de sucre. Au lieu de la promesse de bonbons, envisagez de faire des activités amusantes comme l’escalade ou la natation la récompense d’un bon comportement.

Partagez les avantages

Quelque chose que toute votre famille remarquera de la réduction du sucre est une amélioration significative de leur bien-être physique et mental. L’augmentation des niveaux d’énergie, la perte de poids, la réduction de l’inflammation, l’amélioration de la clarté mentale, de la concentration et de l’humeur générale sont tous des avantages scientifiquement prouvés de la suppression du sucre. Assurez-vous donc de partager votre bien-être retrouvé et célébrez le fait que le régime alimentaire de votre famille est maintenant bien meilleur.