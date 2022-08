3 erreurs historiques de Peaky Blinders que vous avez peut-être oubliées

Bbc

Peaky Blinders est sûrement l’une des séries les plus réussies de ces derniers temps mais vous ne connaissez probablement pas ces erreurs historiques de la série. Attentif!

Peaky Blinders est l’une des séries les plus réussies de ces dernières années et l’une des principales raisons est la précision du programme télévisé lorsqu’il s’agit de recréer le moment historique au cours duquel ce gang de criminels a agi à Birmingham sous la direction de Thomas Shelby même si, en l’honneur de la vérité, nous verrons que toutes ces données ne sont pas directement tirées de la réalité, qui était différente de ce que présente l’émission.

La vérité est que les valeurs de production de Peaky Blinders ajouté à une histoire engageante et à des performances de haut niveau ont fait de cette série l’une des préférées du public qui a sûrement négligé certains détails qui éloignent le programme télévisé des homologues historiques qui sont présentés avec certaines licences si l’on regarde la loupe d’examen Attention!

+Erreurs historiques de Peaky Blinders

.3. Le moment d’action

La réalité est que le clan des Peaky Blinders avait plus d’activités criminelles pendant les années 1890 qu’après la Première Guerre mondiale. Mais les scénaristes de la série ont décidé de situer l’histoire après la guerre car Thomas Shelby revient tout juste d’avoir participé à la plus grande guerre du monde jusqu’à présent, un fait qui lui a laissé pas mal de traumatismes.

.deux. Winston Churchill

L’une des apparitions les plus cool de la série est peut-être celle de ce politicien racial et leader naturel qui est l’une des figures les plus importantes de l’histoire contemporaine. La vérité est que Churchill n’a jamais tenu de réunions avec les Peaky Blinders et cela est fortement lié au point précédent de la note, car les criminels ont agi avant la Grande Guerre et non après comme cela se produit dans la série télévisée.

.1. Tommy Shelby

La révélation la plus choquante est peut-être que le personnage joué par Cillian Murphy n’était pas le chef du Peaky Blinders. Ce groupe de criminels existait, ils portaient leur casquette, ils avaient des racines roms, ils étaient basés à Small Heath. Cependant, son histoire et surtout ses dirigeants sont différents de ceux présentés dans la série télévisée. Le véritable chef du clan était Billy Kimber, l’homme sur lequel Tommy Shelby est basé. Ça va?

