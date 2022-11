3 endroits incroyables en Amérique pour faire un voyage en sac à dos en hiver

Lorsque les mois froids arrivent, la plupart d’entre nous veulent simplement trouver du confort à l’intérieur dans nos vêtements chauds et confortables. Cependant, ce n’est pas toujours le cas – certains d’entre nous veulent profiter de cet air frais et frais et combattre les éléments. Si tel est le cas, avez-vous pensé à faire de la randonnée en hiver ?

Photo : Char Beck/Unsplash

Bien qu’il s’agisse généralement d’un événement plus estival, la randonnée en hiver est idéale – si vous choisissez le bon endroit. Où faut-il alors aller ?

Nord-ouest pacifique

Si vous voulez faire un peu de randonnée en hiver, le nord-ouest du Pacifique est un excellent point de départ. C’est un endroit amusant pour la randonnée car vous avez de nombreux sentiers de randonnée officiels à essayer. C’est aussi un bon endroit où aller pour une nature plus diversifiée – il y a souvent de nombreuses sources chaudes dans cette région, vous pouvez donc profiter d’une détente confortable en pleine nature pendant que vous partez en randonnée dans cette partie du monde.

Photo : Wil Stewart/Unsplash

Nord-est des États-Unis

Un autre bon point d’arrêt pour un voyage en sac à dos serait le nord-est de l’Amérique. C’est un endroit amusant où aller en hiver, car bon nombre de ses sentiers les plus pittoresques prennent vie lorsque la neige tombe. C’est aussi un bon endroit pour le ski, avec de nombreuses stations impressionnantes à essayer. Si vous êtes quelqu’un qui aime la fraîcheur de la nature, alors peu d’endroits en Amérique sont plus amusants pour la randonnée que d’aller dans le Nord-Est.

Les Rockies

Un endroit idéal pour un voyage en sac à dos, les Rocheuses offrent un terrain difficile qui vous oblige à vous adapter en permanence. C’est un endroit amusant où aller, et il y a beaucoup à faire autour des activités hivernales. Le ski est très courant, tout comme le camping. Partez en randonnée dans les Rocheuses et vous devriez trouver beaucoup plus facile de simplement profiter d’un rythme de vie plus simple et plus calme.