3 emojis qui détruisent votre vie sociale selon Adobe

Une étude d’Adobe révèle quels emojis nous rendent plus sympathiques… et lesquels ne le font pas.

Les emojis sont des éléments qui font partie de notre quotidien, puisqu’ils nous permettent de communiquer facilement et rapidement. Selon une nouvelle étude Adobe rapportée par Gizmodo, 92% des personnes interrogées admettent que les emojis sont très utiles pour communiquer surmonter les barrières linguistiques. Non seulement cela, ces petits dessins facilitent également la tâche le reste des utilisateurs ressentent plus d’empathie envers nous.

L’étude en question s’intitule « Adobe’s Future of Creativity : 2022 US Emoji Trend Report » et est menée par Adobe chaque année. A cette occasion, la recherche a eu la participation de 5 000 utilisateurs d’emoji aux États-Unis. Les conclusions sont claires : les emojis ils peuvent vous rendre plus ou moins attirant pour les autres. Si vous voulez que votre vie sociale soit correcte, alors vous verrez les emojis que vous devriez éviter.

Ces emojis nous rendent de moins en moins sympathiques aux autres

L’étude réalisée par Adobe révèle que 92% des utilisateurs interrogés utilisent les emojis pour communiquer plus facilement, en surmontant même les éventuels obstacles du langage. Ils nous permettent certainement transmettre ce que l’on ressent avec juste une image. C’est ainsi que l’explique Kamile Demir, informaticien chez Adobe et participant au comité de l’entreprise consacré aux émojis :

« Los emojis brindan a las personas los recursos que necesitan para poder expresarse y mostrar sus emociones, ya sea en las redes sociales o en las aplicaciones de mensajería. Permiten que las personas transmitan más que solo palabras en una pantalla y se conecten más profundamente con les autres ».

Un autre aspect positif de l’utilisation des emojis est que nous rendre plus sympathiques et attirants face aux autres. Bien sûr, cela dépend en grande partie des émoticônes que vous utilisez. Selon les recherches d’Adobe, si vous utilisez l’emoji de le visage avec des coeurs dans les yeux, l’emoji du bisou ou celui avec le visage entouré de coeursvous serez plus apprécié des utilisateurs avec lesquels vous interagissez.

D’autre part, si vous utilisez l’emoji visage en colère, l’emoji aubergine ou l’emoji caca, vous obtiendrez exactement le contraire, c’est-à-dire que vous serez moins attirant pour les autres. Si vous utilisez ces trois emojis, sachez que tu pourrais faire exploser ta vie socialecar les autres utilisateurs ne vous verront pas très bien.

La signification des emojis WhatsApp

au moment de la utiliser des emojis pour flirterl’étude révèle que les hommes en sont plus friands. 76% des garçons interrogés admettent qui utilisent ces autocollants pour séduire une autre personne, alors que dans le cas des filles, c’est 68%.

Les recherches d’Adobe touchent également à d’autres sujets très intéressants, comme le rendu. Les utilisateurs se sentent-ils représentés par les emojis actuels ? Selon les conclusions, 2 utilisateurs sur 5 ont déclaré que les emojis ne représentent pas leur identité, tandis que 82 % conviennent que la représentation doit être plus large et plus inclusive en termes d’âge, de race et d’ethnie, de culture et de handicap.

Si vous ne comprenez pas la signification d’un emoji, vous pouvez provoquer un manque de communication avec l’interlocuteur.

On finit par parler d’un autre sujet clé, celui qui concerne la signification des emojis. Et l’étude montre que 47% des utilisateurs donnent aux emojis une signification différente de l’original. Bref, près de la moitié des utilisateurs n’utilisent pas correctement ces petits dessins. Si vous avez également des doutes, rappelez-vous que vous pouvez consulter notre guide avec la signification des emojis.

Et vous devez garder à l’esprit que, lors de l’utilisation de ces éléments, il est possible que l’interlocuteur ne comprenne pas la même chose que vous souhaitez exprimer, entraînant d’éventuels problèmes de communication. Enfin, rappelez-vous que vous pouvez également avoir des emojis iPhone sur votre Android et les utiliser facilement dans WhatsApp.

