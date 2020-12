3 des règles les plus étranges de l’accord de colocation

La théorie du Big Bang est, sans doute, l’une des sitcoms les plus réussies de tous les temps. Alors que l’émission mettait en vedette une distribution d’ensemble, les fans désignent Sheldon Cooper comme la raison de son succès inattendu. Pour certains fans, les bizarreries de Sheldon et son colocataire, la volonté de Leonard Hofstadter de suivre ses demandes, ont rendu le spectacle intéressant. Vous souvenez-vous de certaines des clauses les plus intenses contenues dans l’accord de colocation du couple?

La plupart des règles de Sheldon étaient bizarres mais presque compréhensibles

Les bizarreries de Sheldon faisaient partie de son charme, et elles étaient pleinement exposées chaque fois que l’accord de colocation était retiré pour référence. Alors que Sheldon avait de nombreux scénarios sauvages énumérés dans l’accord, les règles les plus élémentaires étaient peut-être les plus oppressantes pour Leonard. Après tout, les règles de base concernaient des choses qui pouvaient réellement arriver.

Dans l’épisode de la saison 3, «The Staircase Implementation», il est révélé que Leonard a accepté une clause de coït dans le contrat de colocation. En vertu de cette clause, les deux colocataires devaient se donner un préavis d’au moins 12 heures avant que toute activité sexuelle puisse commencer dans l’appartement. De même étouffant, Leonard a accepté de conduire Sheldon à tous ses rendez-vous. Il a également permis à Sheldon de contrôler les endroits où ils étaient autorisés à manger avec des réunions et des périodes d’essai.

Sheldon a écrit plusieurs scénarios improbables dans le contrat de colocation

Sheldon avait tout couvert en ce qui concerne l’accord de colocation. En fait, il a imaginé plusieurs scénarios improbables dans l’accord pour s’assurer que lui et Leonard étaient sur la même longueur d’onde sur tout. Dans la section 9, Sheldon a décrit précisément ce que le duo ferait si l’un d’eux inventait le voyage dans le temps. La robotique et l’intelligence artificielle ont également été prises en compte lors de la rédaction du contrat. Selon Fandom, la section 74C indiquait clairement que Leonard aiderait Sheldon dans le cas où il deviendrait un robot.

Il y avait une clause sur Godzilla, ainsi que des clauses relatives aux zombies. Une clause supplémentaire décrivait exactement comment Leonard et Sheldon traiteraient une personne s’ils avaient des raisons de croire qu’ils étaient remplacés par un sosie d’alien. Alors que tous les scénarios mentionnés ci-dessus étaient infiniment improbables, Leonard a dû les accepter pour maintenir une résidence dans l’appartement.

Certaines clauses du contrat de colocation n’étaient pas nécessaires

Alors que certaines clauses incluses dans l’accord de colocation étaient un peu farfelues, certaines n’étaient pas du tout nécessaires. Une clause sur ce qui serait regardé le vendredi soir, par exemple, était totalement inutile. Dans la saison 3, Sheldon mentionne que l’accord de colocation stipulait que les vendredis soirs étaient réservés pour regarder Luciole. La clause a été inscrite dans l’accord sous l’hypothèse que le spectacle durerait des années.

Luciole avait un public fidèle, quoique petit, lors de sa sortie originale. La série a été diffusée pour la première fois en 2002, mais en 2003, elle a été annulée. L’émission, diffusée sur Fox, a été annulée après une seule saison. Des fans dévoués ont tenté de demander à d’autres réseaux de reprendre la série. Cela ne s’est pas produit. Selon SyFy, les fans ont pu obtenir un long métrage basé sur le spectacle réalisé. Le film, Sérénité, n’était pas aussi populaire que l’émission de télévision.