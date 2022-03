3 décisions injustes que nous avons vues aux Oscars à travers l’histoire

Prix ​​Oscar

Après chaque remise de prix, des critiques et des reproches arrivent de la part de ceux qui ne sont pas d’accord avec les résultats. On vous raconte trois moments qui ont suscité la polémique.

© GettyLe rôle de Moonlight et La La Land, l’un des moments les plus mémorables.

peu importe ce qu’ils font, L’Académie Il est généralement remis en question après chaque remise des récompenses les plus importantes de l’industrie cinématographique. Il est clair que vous ne pouvez pas satisfaire tous les adeptes de Hollywoodet que chaque cérémonie les oscars ils génèrent généralement des reproches. Avec l’avènement des réseaux sociaux, cela est devenu encore plus évident et a permis au public de s’exprimer plus largement, ainsi que de trouver des personnes qui partagent leurs points de vue.

les oscars livré depuis 1929, et depuis il y a eu plusieurs moments étranges, comme le moment où Brie Larson a dû donner une statuette à Casey Affleck et ne voulait pas l’applaudir, contre la décision de l’industrie de reconnaître un artiste avec des plaintes d’abus présumés. Vous pouvez également penser à quel point il était inconfortable de voir le producteur de La La Terre reconnaître qu’ils s’étaient trompés d’enveloppe et que le Meilleur Film de 2017 avait été éclairé par la lune. Mais s’il y a quelque chose qui dérange, et beaucoup, ce sont les décisions injustes. Nous vous racontons ici trois moments où des artistes qui devraient être reconnus ont été ignorés.

Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street

Oui, L’Académie a déjà corrigé son erreur et donné Leonardo DiCaprio c’est tellement mérité oscar. C’était pour le revenant, en 2016, mais cela ne nous a pas fait oublier la grande injustice subie des années auparavant. De la main de Martin Scorsesel’artiste a trouvé sa meilleure version, et dans Le loup de Wall Street a fait un sans faute Jordanie Belfort. Cependant, en 2014, Matthieu McConaughey a été choisi par les électeurs, grâce à son travail dans Dallas Buyers Clubque même si c’était un excellent travail, ce n’était en aucun cas au-dessus de ce que Di Caprio.

Taron Egerton dans Rocketman

Après le scandale autour Rhapsodie bohémiennequi a même reçu le prix du meilleur montage alors qu’il fourmille d’analyses vidéo montrant tous les défauts du montage, le biopic de Elton John. contrairement à rami maleck, Taron Egerton il a chanté toutes ses chansons sans avoir recours à un artiste pour les enregistrer à sa place. Sans parler de ce qui concerne l’interprétation, qui avait beaucoup plus de nuances que celles du protagoniste de monsieur robot. Étonnamment, les oscars non seulement ils n’ont pas récompensé Egerton mais ils ne l’ont même pas nommé. Un vrai morceau de papier.

Forrest Gump et un triomphe inattendu

Pour beaucoup, 1994 a été l’une des meilleures années du cinéma moderne, avec des sorties qui sont aujourd’hui considérées comme de grands classiques. Parmi eux, il y en avait trois qui se disputaient la statuette du meilleur film, dont le moins attendu l’a emporté. Forrest Gump a été décoré par des membres de L’Académie dans un triplet dans lequel il y avait des gemmes comme Pulp Fiction ou Le rachat de Shawshank.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂