3 curiosités de Lead Weddings, le nouveau film de Jennifer Lopez sur Prime Video

Première vidéo

Conduire les mariages arrive sur Prime Video le 27 janvier avec Jennifer López. Découvrez les 3 faits les plus importants sur ce film.

© Prime VidéoJennifer Lopez et Josh Duhamel

Le 27 janvier prochain Prime Video partagera l’un des films les plus attendus de l’année : Conduire les mariages. Les stars du cinéma Jennifer Lopez et Josh Duhamel, deux interprètes qui réalisent ensemble une comédie romantique remplie d’adrénaline. Ils ont également la compagnie d’un casting formidable et incomparable.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Conduire les mariagesRemarques: Dans Lead Weddings, Darcy (Jennifer Lopez) et Tom (Josh Duhamel) réunissent leurs familles aimantes mais têtues pour l’ultime lune de miel, juste au moment où le couple commence à le regretter. Comme si cela ne suffisait pas pour annuler la célébration, la vie des participants est soudainement en danger car tout le monde est pris en otage. « Till Death Do Us Part » prend un nouveau sens dans cette aventure amusante et pleine d’adrénaline alors que Darcy et Tom doivent sauver ceux qu’ils aiment, s’ils ne s’entretuent pas d’abord.

Sans aucun doute une histoire passionnante pleine de comédie qui ravira les téléspectateurs de Première vidéo. Cependant, avant sa première, il y a trois curiosités que les fans doivent connaître. Eh bien, sa création est passée par différentes étapes.

3 curiosités de Lead Weddings, le nouveau film de Jennifer López :

1. Le film a été annoncé en 2019, date à laquelle Ryan Reynolds a été nommé chef de file. Cependant, l’acteur s’est retiré et a choisi de ne conserver que le rôle de producteur exécutif. Après son départ, Armie Hammer a été embauché par la production. Cependant, les allégations d’abus contre lui ont conduit à sa démission afin que Josh Duhamel puisse assumer le rôle.

2. Josh Duhamel a déclaré que l’une des choses qu’il aimait le plus dans sa participation à Lead Weddings était de travailler avec Jennifer Coolidge pour qui il éprouve une grande admiration. Bien sûr, il s’est bien amusé avec son rôle.

3. Tournage Conduire les mariages Il a eu lieu entre Boston et la République dominicaine en février 2021 et, selon Jennifer López, les enregistrements se sont terminés en avril de la même année. La sortie du film était donc prévue en 2022, bien que Prime Video ait fini par le repousser à janvier 2023.

