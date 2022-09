3 controverses Marvel que les fans auraient pu oublier

merveille

Tout n’allait pas toujours bien dans le monde à succès de l’univers cinématographique Marvel où il y avait des controverses que vous avez sûrement oubliées. Attentif!

©IMDBSpidey dans Captain America : Civil War

La Univers cinématographique Marvel sous la direction de Kévin Feig a réussi à s’imposer comme la franchise la plus importante d’Hollywood depuis sa création en 2008 avec le premier film de Hombre de Hierro Protagonisée par Robert Downey Jr. et dirigée par Jon Favreauce dernier est aussi un nom propre très important lorsqu’il s’agit du succès du multivers numéro 1 des héros d’Hollywood.

Cependant, chaque famille a ses problèmes, et on peut dire que merveille Il a également su récolter ses polémiques au fil du temps, certaines assez importantes pour des coups sales qui ont réussi à captiver des millions de personnes à travers le monde. Bien sûr, le public est très sensible à ses personnages préférés et ne veut pas qu’ils soient « coloré » pour ces scandales.

+ Les scandales Marvel que vous avez oubliés

.3. Spider-Man en dehors du MCU

L’accord de Disney et Sony pour garder Tom Holland en tant que Spider-Man au sein du MCU comprenait un certain nombre de films qui ont été terminés sans que l’arc du personnage dans la marque ne se termine. Les producteurs n’arrivaient pas à s’entendre sur les chiffres du renouvellement et pendant un moment l’acteur était hors du MCU jusqu’à ce que finalement, après d’ardues négociations, Spidey retourne à son endroit préféré. Beaucoup ont subi le retard qu’il y a eu concernant cette rubrique.

.deux. James Gunn viré des Gardiens de la Galaxie Vol.3

Le réalisateur a sévèrement critiqué l’ancien président américain Donald Trump et de la droite, ils ont trouvé une série de tweets offensants de James Gunn il y a quelques années, c’est pourquoi Disney a décidé de l’expulser des Gardiens de la Galaxie Vol.3. le cinéaste a reçu le soutien du casting du film et certainement dans la maison de la souris voulait qu’il revienne pour terminer sa trilogie, donc après des excuses de Gunn et un délai raisonnable, ils l’ont réembauché.

.1. La polémique avec Brie Larson et Captain Marvel

Le film Capitaine Marvel a rapporté près d’un milliard de dollars au box-office mondial, ce qui a sûrement dérangé la minorité qui voulait saboter le film parce que son protagoniste, Brie Larson, était intéressé à raconter des histoires autres que celles mettant en vedette des hommes blancs hétérosexuels. Ces mêmes personnes qui ont blâmé le coup d’État se sont précédemment plaintes que Disney a ruiné Star Wars en accordant une place importante aux femmes et aux minorités dans leurs projets. Intolérant!

