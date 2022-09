3 conseils simples que les pères peuvent utiliser pour rendre la vie un peu plus facile

La vie de parent est souvent une expérience difficile. Pour à peu près n’importe quel père, la vie devient un rituel quotidien d’inquiétude pour l’avenir de ses enfants. Comment pouvez-vous vous assurer qu’ils profitent d’une vie meilleure que celle que vous avez eue ? Comment pouvez-vous leur donner tout ce que vous pouvez ?

Photo : Nathan Dumlao/Unsplash

La vie peut être difficile en tant que parent, mais les petits conseils suivants pourraient vous faciliter la vie. Utilisez-les à bon escient, et vous pourriez constater que votre expérience parentale quotidienne devient tellement plus facile !

Demandez aux enfants d’aider aux tâches ménagères de manière « amusante »

En tant que père, il peut parfois être difficile de faire en sorte que vos enfants aient envie de participer aux activités quotidiennes comme les corvées. Cependant, c’est une leçon qu’ils devraient apprendre pour plus tard dans la vie; garder les choses en ordre est essentiel pour la conservation. Par conséquent, des choses simples comme les amener à vous aider à nettoyer la voiture peuvent devenir un jeu. C’est vous qui connaissez le mieux vos enfants, alors réfléchissez à une façon de présenter le nettoyage comme quelque chose qui ressemble plus à un jeu. Vous devrez faire preuve de créativité, mais cela peut être un moyen très efficace d’inciter vos enfants à en faire un peu plus dès leur plus jeune âge et à apprécier les avantages de garder les choses en ordre.

Photo : Tim Mossholder/Unsplash

Tirez le meilleur parti de votre vieux carton

Les enfants ont une imagination de la taille d’une galaxie, et nous pouvons utiliser des choses de base comme de vieux morceaux de boîtes en carton pour les aider à devenir fous. Tout ce qu’il faut, c’est un morceau de carton et vous pouvez le transformer en voiture, en bateau, en vaisseau spatial ou même en toboggan. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des boîtes en carton qui peuvent s’emboîter en une longue ligne droite, et vos enfants pourront s’amuser à glisser dans les escaliers comme un acrobate !

Assurez-vous simplement d’être là lorsque l’inévitable bosse surviendra quand ils descendront un peu trop vite !

Créer un soulagement du stress

Il peut être étrange de voir vos enfants accumuler de la colère et de la colère. Si vous voulez les aider à libérer une partie de cette énergie, fabriquez un sac de frappe DIY. Procurez-vous des oreillers ou quelque chose comme un sac, remplissez-le de quelque chose de doux et tenez-le / accrochez-le pour qu’il puisse frapper. Les frustrations de votre enfant disparaîtront, le temps passera et ils redeviendront les adorables petits enfants heureux que vous aimez – pas le petit gobelin en colère qui détruit l’endroit !

Être parent est difficile, et trouver des moyens simples dans la maison pour occuper vos enfants est très efficace. Essayez ce qui suit pour une journée plus facile, surtout lorsque vous êtes occupé !