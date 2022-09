3 conseils simples pour gérer l’enseignement à domicile depuis votre espace de travail

La pandémie a, pour beaucoup d’entre nous, imposé une ère d’enseignement à domicile. Il a également produit de nombreuses solutions de travail à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas retourner dans un bureau. Si vous avez des enfants à la maison pendant que vous essayez de gérer votre travail quotidien, vous saurez à quel point il peut être difficile de maintenir l’ordre et le confort. Si vous avez besoin d’aide pour jongler avec ces responsabilités essentielles, voici quelques éléments à considérer qui pourraient vous aider.

Photo : sofatutor/Unsplash

Essayez d’ajuster vos heures de travail

Avec le passage au travail à domicile, de nombreuses entreprises sont plus ouvertes d’esprit sur des choses comme le travail à domicile. Vous constaterez peut-être que vous pouvez convaincre votre employeur d’accepter cela et de vous proposer un programme de travail plus flexible. Parfois, vous devrez peut-être trouver une sorte de compromis, mais il est préférable d’avoir des horaires plus flexibles afin de pouvoir consacrer plus de temps à l’éducation de vos enfants lorsque cela est possible.

Déplacer les cours en soirée

L’une des meilleures façons de faire ce travail, si vos enfants peuvent s’en occuper, est de déplacer certains cours en soirée. Vous voudrez peut-être régler les trucs « ennuyeux » que vos enfants peuvent faire seuls pendant la journée. Cela vous permet de vous concentrer sur votre travail, pendant qu’ils accomplissent le travail que vous savez qu’ils peuvent gérer. Ensuite, la nuit, vous pouvez traiter certains des concepts les plus complexes qui nécessitent votre soutien.

Photo : Santi Vedri/Unsplash

Demandez de l’aide aux autres

Votre propre école locale aura sa propre façon de faire les choses et vous devriez pouvoir obtenir le soutien d’autres parents. Demandez aux autres parents ce qu’ils font pour surmonter les défis de la journée. Vous ne serez pas le seul parent à travailler à domicile, ni le seul parent à devoir gérer un degré d’enseignement à domicile. Alors, demandez des conseils spécifiques au niveau local à d’autres personnes qui sont dans votre position.