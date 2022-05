3 conseils pour une bonne hydratation

Une hydratation saine soutient presque toutes les fonctions internes du corps comme la régulation de la température, la désintoxication naturelle et l’immunité. Voici 3 conseils désaltérants pour votre contrôle d’hydratation régulier !

Photo : Giorgio Trovato/Unsplash

Éliminez le mythe du huit par huit

Beaucoup d’entre nous croient que nous devrions boire huit verres d’eau par jour. Mais nous sommes tous des personnes différentes avec des besoins différents, il serait donc faux de supposer que nous avons tous besoin de boire la même quantité d’eau chaque jour. Co-auteur de Quench et MD, le médecin de médecine intégrative Dana Cohen dit qu’il n’y a pas de règle empirique. Cela varie en fonction du type de corps, de l’environnement, de l’alimentation et du niveau d’activité quotidienne. Généralement, elle recommande de boire la moitié du poids corporel en onces par jour.

Comprend un smoothie vert

Se mettre au vert est toujours une bonne option. Selon Cohen, un smoothie vert riche en fibres est plus hydratant que de boire plusieurs verres d’eau. Pour le mélange ultime, jetez ½ pomme, ½ concombre, 2 cuillères à soupe de graines de chia et le jus de ½ citron dans un mélangeur. Ajoutez 1 tasse de légumes verts au choix comme des épinards ou du chou frisé. Versez ensuite 2 à 3 tasses d’eau. Maintenant, remuez jusqu’à ce que tout se mélange dans une douce douceur verte !

Photo : Jan Sedivy/Unsplash

Eau Détox Chia

Les graines de chia ne sont peut-être pas populaires comme aliments hydratants, mais ces graines riches en fibres sont très détoxifiantes. Lorsqu’elles sont ajoutées aux graines de chia, les molécules d’H2O réagissent et se superposent, transformant l’eau en une consistance de gel gluant. Vous pouvez y ajouter une pincée de citron vert ou de citron pour le goût. Les fibres qu’il contient agissent comme une éponge et peuvent absorber jusqu’à 10 à 12 fois leur poids, maintenant ainsi mieux l’hydratation. Selon Cohen, cette forme «structurée» est à l’origine la forme de liquide que l’on trouve dans la nature et aussi dans les cellules de notre corps.