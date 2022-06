3 conseils pour tirer le meilleur parti de votre liste de tâches

Parce que la productivité vient aux gens de différentes manières, le secret d’une productivité réussie réside dans la recherche de ce qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre style de vie. Pour ceux qui ont besoin de voir une liste de choses à faire pour alimenter leur productivité, Ryder Carroll a créé son propre « Bullet Journal ». Sur la base des résultats que cela lui a apportés; vous méritez d’être dans la boucle. Lisez la suite pour en savoir plus sur Comment maximiser la productivité et terminer efficacement votre liste de tâches selon Carroll :

Photo : Annie Spratt/Unsplash

sectionnement

Divisez toutes vos réunions, événements et appels en différentes sections de celles que vous souhaitez accomplir dans le même temps. Créez une section distincte pour ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories. Ce sont les choses sur lesquelles vous vous concentrerez uniquement lorsque vous n’assisterez pas à des événements, à des réunions ou à un appel.

multitâche

En regroupant toutes les tâches similaires, vous aidez votre cerveau à rester concentré sur les mêmes choses. Carroll conseille aux gens d’éviter de faire un travail créatif après une heure d’envoi d’e-mails. Le changement de tâche prend du temps et affectera la qualité du travail s’il est ignoré.

Photo : Firmbee.com/Unsplash

Faites une liste « Anti-to-do »

Une séance de beuverie en semaine avec des collègues de bureau peut sembler amusante et soulager le stress, mais cela devrait avoir lieu le week-end. Nous n’avons que 24 heures dans une journée et vous ne pouvez pas tout faire en une seule fois. Alors rappelez-vous les choses qui ne sont pas importantes afin de programmer votre cerveau pour qu’il se concentre sur les choses qui vous feront du bien.