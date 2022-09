3 conseils pour redonner du vert à votre pelouse après une période de canicule

C’est bien d’avoir ces chaudes journées d’été, mais il y a de fortes chances que votre pelouse ne soit pas si belle. Heureusement, vous pouvez faire certaines choses pour que votre herbe soit à nouveau verte et pleine !

Photo : Elena Rabkina/Unsplash

arrosage

La première étape consiste à arroser suffisamment la pelouse. Il est recommandé d’arroser longuement le gazon une à deux fois par semaine au lieu d’un peu tous les jours. Si vous faites de l’eau, faites-le de préférence tôt le matin ou tard le soir.

tondre la pelouse

Bon à savoir : Quand il fait chaud dehors, mieux vaut ne pas tondre l’herbe trop court et surtout pas trop souvent. Il est préférable de tondre votre gazon à quatre ou six centimètres une fois par semaine. L’herbe plus courte est plus vulnérable au soleil. De plus, le sol s’assèche plus rapidement et n’absorbe pas aussi bien l’eau.

Autre conseil : tondre le gazon le matin ou le soir. Ensuite, le soleil n’est pas brillant, ce qui réduit le risque d’herbe brûlée.

Photo : Anthony Duran/Unsplash

Fertiliser

Tout comme vos plantes aiment la nutrition, votre pelouse aussi. Un épandeur d’engrais peut être utilisé pour fertiliser uniformément le gazon, mais vous en aurez besoin dans votre cabanon. Le meilleur moment pour fertiliser votre pelouse se situe entre le printemps et l’automne. Il donne à votre pelouse un coup de pouce supplémentaire, aide à prévenir les dommages et garde votre gazon vert. Surtout en été, l’herbe est utilisée plus intensément par, par exemple, les piscines, les meubles de jardin et les jeux ou sports dans le jardin. Par conséquent, il est sage de soutenir l’herbe avec de la fertilisation et de la rendre résistante à la mousse, aux mauvaises herbes et aux insectes du sol.