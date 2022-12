3 conseils parentaux qui pourraient ne pas passer le test d’éthique

Si vous êtes un parent, vous pourriez parfois avoir l’impression que vous devez être dur pour faire passer votre message. Parfois, vous devez faire preuve de discipline ou initier votre enfant à la réalité d’actes qui ont des conséquences. Cependant, certains conseils parentaux qui ont été utilisés dans le passé – et encore utilisés aujourd’hui dans certaines parties de la société – pourraient ne pas passer le test du « bon parent », même s’ils s’avèrent efficaces.

Voici quelques-uns des conseils parentaux les plus controversés que nous ayons rencontrés et qui pourraient vous choquer.

Photo : Elisabeth Wales/Unsplash

L’utilisation de l’amour dur

Nous l’avons mentionné plus haut, mais l’idée de l’amour dur est taboue dans de nombreux foyers. Pourquoi voudriez-vous traiter vos enfants comme ça ?

Parfois, cependant, des règles strictes sont importantes pour aider votre enfant à réaliser une chose : il n’obtient pas toujours ce qu’il veut. Inculquer de la discipline peut être très utile pour faire comprendre à votre enfant que le monde ne danse pas toujours sur son rythme. Cela peut également créer du respect pour les figures d’autorité, bien que la plupart des parents utilisent «l’amour dur» dans des situations où ils veulent transmettre une leçon importante au lieu de simplement mettre le pied à terre.

La technique « Kratos »

Si vous avez joué au jeu vidéo à succès, God of War, vous serez conscient de la dynamique intrigante entre le protagoniste Kratos et son fils Atreus. Ils sont devenus des « mèmes » dans de nombreux domaines, mais de nombreux parents pensent que ce type de parentalité fonctionne.

Vous ne devenez pas amis avec vos enfants. Aux yeux de certains, cela érode le respect et rend difficile d’avoir un véritable niveau de respect et de discipline. Lorsque vous êtes amis, il peut être difficile de gronder votre enfant ou de le gronder. Du moins, c’est ce que certains pensent. Personnellement, j’aurais détesté que mes parents me traitent ainsi, et je n’aurais pas la même relation parent-enfant que j’ai aujourd’hui.

Photo : Jessica Rockowitz/Unsplash

interdictions de la technologie

Un autre conseil parental controversé consiste à minimiser ou même à interdire carrément l’utilisation de la technologie à la maison. Certaines personnes voient cela comme presbytérien et dépassé. La technologie joue un rôle essentiel dans nos vies personnelles, professionnelles et sociales : est-ce que grandir en tant que luddite technique est une bonne chose pour n’importe quel enfant ? Non.

Bien qu’il soit important de réglementer afin que le développement de votre enfant ne soit pas entravé ou qu’il devienne reclus grâce à la technologie, l’interdiction pure et simple de la technologie n’est peut-être pas la meilleure idée. La réglementation et les conseils sur les pièges de l’utilisation de la technologie peuvent cependant constituer un juste compromis.