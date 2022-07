3 conseils d’experts pour les cyclistes débutants

Comme tout entraînement, le cyclisme implique les meilleures pratiques et protocoles qui sont cruciaux pour votre sécurité et votre plaisir général – et cela est vrai pour les débutants comme pour les cyclistes entraînés. Si vous envisagez de vous lancer dans ce passe-temps, consultez ces trois conseils avant de prendre la route.

Bicyclette

Il y a une infinité de raisons pour lesquelles quelqu’un voudrait faire du vélo. Certains veulent explorer la campagne, faire plus d’exercice ou peut-être même participer à une course. Lors de l’achat de votre premier vélo, il vaut la peine de faire une petite recherche en lisant en ligne ou en vous rendant dans votre magasin de vélos local. Un vélo sera probablement votre plus gros achat et, plus important encore, votre vélo doit être en bon état et stable.

L’équipement

Un casque n’est pas négociable, alors ne pensez même pas à vous en passer. Et peut-être que cela vous servirait d’investir dans un short de vélo. Ils peuvent être utiles pour les trajets de plus d’une heure. Et bien qu’il soit toujours préférable d’être trop préparé, les collations ne sont pas nécessaires. Mais si vous avez de la place dans vos poches, n’hésitez pas à les emporter avec vous, au cas où vous auriez un petit creux en cours de route.

La route

Tenez compte de votre niveau de forme physique et de la confiance de votre vélo lors de la planification de votre itinéraire. Il est sage de commencer par des trajets plus courts et d’ajouter lentement au fur et à mesure que vous commencez à vous sentir plus à l’aise. Le cyclisme est censé être amusant, et vous devriez le faire quand cela convient le mieux à votre emploi du temps. Envisagez de former ou de rejoindre un groupe cycliste !