3 conseils de bricolage pour la chambre de votre ado

Lorsque votre enfant devient adolescent, vous pouvez constater que la vie change à la maison à une vitesse vertigineuse. Ils commencent à refuser chaque demande que vous faites. Tout ce que vous leur demandez de faire est accompagné d’un soupir géant. Ce sont des problèmes courants qui ont tendance à nous tourmenter en tant que parents. Un autre point de discorde commun est l’espace de vie – se sentent-ils responsables de leur chambre ?

Si ce n’est pas le cas, essayez les conseils suivants pour ajouter de l’autonomie et les aider à s’installer dans leur chambre en sentant qu’ils font partie de la maison.

Photo : Emma Dau/Unsplash

les murs

Vous devez d’abord vous occuper de l’essentiel – les murs. Demandez à votre adolescent quel type de décoration murale il souhaite. Certains veulent avoir un mur caractéristique, d’autres veulent opter pour une sorte de papier peint abstrait. Laissez-les choisir, cependant; évitez de prendre le relais ou d’essayer de leur donner des « conseils » qui ressemblent à un édit. C’est leur chambre, alors laissez-les choisir et aidez-les à la changer.

Accents et décoration

Vous devriez également passer du temps à chercher les accents et les changements que votre enfant voudra ajouter aux murs. La plupart du temps, vous pouvez trouver que vous pouvez rendre une chambre plus agréable simplement en investissant dans des accents personnels qui montent sur le mur. Qu’il s’agisse d’utiliser du ruban washi pour aider à créer des éléments spécifiques sans endommager le mur ou de décorer des ornements et des instruments, vous pouvez faire beaucoup pour que leur pièce se sente bien.

Photo : Christina Chauskin/Unsplash

Changer l’éclairage

La plupart des chambres utilisent un éclairage de base – une forme de plafonnier comme lumière « principale », puis quelque chose comme une table de chevet. La plupart des adolescents, cependant, pourraient vouloir quelque chose d’un peu différent. Prenez cette idée et courez avec elle; procurez-vous des lampes murales à LED ou quelque chose de similaire. Plus important encore, demandez-leur quel type d’éclairage ils souhaitent, puis faites-le installer avec leur aide.

Cela ajoute un peu d’autonomie à la décision et garantit qu’ils se sentent correctement consultés dans le processus.

Gardez ces idées à l’esprit et il vous sera peut-être plus facile de dégeler la relation entre vous et un adolescent tempétueux.