3 choses qu’iOS est toujours meilleur qu’Android en 2021 aussi

iOS vs Android, Android vs iOS… débat éternel. Ne pas, il n’y a pas de système d’exploitation supérieur à l’autre au contraire, chacun a des points où ils sont meilleurs. Par exemple, la semaine dernière, nous vous avons dit quels sont à notre avis les aspects dans lesquels Android surpasse iOS, donc aujourd’hui c’est le contraire.

Y no, no vamos a hablar nada acerca de que iOS es mucho más seguro que Android –no– ni de la chorrada relativa a que tener un iPhone da mucho más reconocimiento social –vaya tela–, sino de las funciones en las que a nuestro paraître, un appareil iOS est meilleur qu’un appareil Android.

Écosystème Apple: un téléphone pour les gouverner tous

Comme beaucoup d’entre vous le savent, dans mon cas, j’utilise un iPhone XR comme téléphone personnel. Bien que dernièrement je «détoxifie» et utilise d’autres produits et services qui ne sont pas exclusivement la pomme mordue, la vérité est que quitter l’écosystème Apple n’est pas facile.

Parce que? Parce que tous les produits Apple sont parfaitement synchronisés les uns avec les autres. Avoir un document sur votre téléphone et pouvoir y accéder instantanément sur votre iPad ou MacBook est vraiment incroyable et vous n’avez pas besoin d’installer des applications tierces. Tout vous permet de faire Apple rapidement et facilement.

D’autre part, sur Android, il existe plusieurs marques, chaque marque a sa propre couche de personnalisation et chaque entreprise essaie de nous imposer ses propres applications et services ce qui fait également mal à la section suivante que nous voyons ci-dessous.

Où sont les mises à jour? Où sont les mises à jour?

Comme nous l’avons déjà commenté, l’un des grands problèmes d’Android est la fragmentation. Le fait qu’il y ait tant de marques, tant de modèles différents et chacun avec des spécifications différentes, fait des mises à jour l’un des points à améliorer de la part des différentes entreprises.

Car ce n’est pas la même chose qu’Apple doit travailler sur les versions de son système d’exploitation pour chacun de ses appareils – tous fabriqués par la même société – que Xiaomi, Huawei, Samsung, Sony ou LG mettre à jour chacun de vos terminaux. Impossible.

Donc si vous voulez un appareil Android toujours à jour Vous n’avez pas d’autre choix que d’acheter un Google Pixel. Evidemment, ce ne sont pas les meilleurs terminaux du marché mais … vous ne pouvez pas tout avoir dans cette vie.

Valeur de revente plus élevée

Bien qu’Apple donne apparemment moins d’argent à ses utilisateurs lorsqu’il s’agit de «vendre» leurs anciens produits dans les magasins officiels, il est plus que connu que Les téléphones Apple mordus se dévalorisent beaucoup moins que leurs homologues Android.

Pour donner un exemple clair, une étude révèle que le prix du haut de gamme de Samsung baisse de moitié 6 mois après son lancement alors que l’iPhone tient le type plus longtemps. Cela signifie que si vous avez un iPhone, le moment où nous décidons de passer à un modèle supérieur nous pouvons vendre le nôtre à un prix plus élevé que si nous avions un appareil Android.

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’iOS est meilleur qu’Android ou que ces trois aspects sont les seuls dans lesquels le système d’exploitation de Cupertino est meilleur que celui de Mountain View, mais ils sont parmi les plus remarquables. Bien sûr, tout dépend des goûts personnels de chacun et à la fin nous devrons choisir le système d’exploitation qui correspond le mieux à nos besoins.

