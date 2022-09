3 célébrités qui ont affronté Oprah Winfrey

En tant que l’une des personnalités de la télévision les plus énigmatiques au monde, Oprah Winfrey est une légende à l’écran. Elle fait sensation dans le monde entier depuis des décennies et est généralement vue dans plus de 100 pays différents. Elle est également à la tête de Harpo, une grande société de production valant des dizaines de millions. Elle est, pour beaucoup, un demi-trésor. Cependant, tout le monde ne s’entend pas avec Oprah lorsqu’ils se rencontrent.

Quelles sont les personnes qui ont décidé de l’engager ? Qui s’est retrouvé dans son talk-show et l’a blessée?

Photo : @oprah/Instagram

James Frey

Frey était invitée dans la section du club de lecture d’Oprah, et ce fut une expérience très compliquée pour toutes les personnes impliquées. Frey a été exposé pendant le segment du club de lecture pour ses mémoires, « A Million Little Pieces », qu’Oprah a ironiquement déchiré en millions de morceaux.

Le livre était plus ou moins une fabrication complète, et Oprah avait honte d’avoir approuvé le livre à d’autres. Frey a été ramené pour que Winfrey puisse lui arracher des bandes, au grand amusement du public.

Jonathan Franck

Autre victime du Book Club, Franzen était quelqu’un qui s’est offusqué d’être sélectionné. Tirant sur le spectacle et disant que Winfrey avait l’habitude de choisir du matériel de lecture « unidimensionnel », Oprah n’a pas tardé à désélectionner le livre et à dire à Franzen qu’il n’était plus invité au spectacle. Naturellement, Franzen a été pas mal critiqué pour ce choix et s’est finalement excusé et a regretté la décision qui a été prise. Une leçon apprise, espérons-le.

Photo : @letterman/Instagram

David Letterman

Lorsque David Letterman a passé le milieu des années 90 à essayer de faire une terrible blague sur Oprah Winfrey et Uma Thurman ayant des noms déroutants, cela s’est déroulé aussi bien que la plupart de ses blagues. Letterman s’est retrouvé dans une petite querelle avec Winfrey à ce sujet, et il a fallu jusqu’en 2005 – une décennie entière – pour que le duo règle le problème. Nous supposons que Letterman a vu l’erreur de ses manières et s’est rendu compte que sa blague n’était pas si unique, drôle ou intéressante – certainement pas assez pour qu’elle crée une querelle de plusieurs années.