3 célébrités coréennes qui ont fait face à des réactions négatives pour avoir tenté de «relancer» leur carrière

Les internautes réagissent assez froidement aux célébrités coréennes impliquées dans un scandale. Il y a même eu des moments où des internautes ont critiqué des célébrités coréennes qui avaient tenté de «relancer» leur carrière après s’être impliquées dans un scandale. Voici 3 célébrités coréennes qui ont fait face à cela.

1. Ryu Hwayoung (ancien membre de T-ara)

Ryu Hwayoung a récemment fait une apparition sur Roi du chanteur masqué après avoir été inactif pendant quelques années.

Je suis inactif et je n’ai pas fait de promotion depuis longtemps. J’avais peur que les gens m’oublient. – Ryu Hwayoung

Cependant, les internautes et les fans de T-ara ont critiqué Ryu Hwayoung pour son apparition dans la série.

«Elle ne mérite pas d’être sur scène. C’est tellement irrespectueux avec T-ARA.

« Vous pouvez clairement voir à partir de ses gestes que cette fille est une chercheuse d’attention. »

« Il aurait mis un masque de vipère. »

«Je ne peux pas croire que l’émission l’a toujours invitée et je ne peux pas croire qu’elle n’ait pas eu honte d’être là. Elle est une si mauvaise mauvaise idole jamais. Btw, je vais signaler cette vidéo. «

«Je viens juste de venir ici pour ne pas aimer cette vidéo … il y a beaucoup d’idoles dont la carrière a été ruinée puis se sont avérées innocentes, certaines sont même bien moins pervers que ça mais il a choisi de se cacher et de réfléchir à ce qu’elles ont fait … Je n’ai jamais vu n’importe quelle idole aussi impudique que ce mal ici… ont encore le courage de chanter sur scène… dégoûtant.

Non seulement cela, mais sa vidéo a également reçu beaucoup de dégoûts.

Dans le passé, Ryu Hwayoung a été impliqué dans un scandale d’intimidation, où l’on pensait que les membres du T-ara l’avaient intimidée. Alors que les autres membres essayaient d’expliquer les choses, les internautes étaient trop occupés à les critiquer et l’image du groupe ne s’est jamais rétablie. Cependant, il a été révélé plus tard que les rumeurs d’intimidation étaient toutes fausses, et certains ont même affirmé que Ryu Hwayoung était le véritable intimidateur du groupe.

2. Go Young Wook (ancien membre de Roo’Ra)

En 2013, Go Young Wook a été reconnu coupable de harcèlement sexuel et d’avoir touché 3 mineurs et condamné à 2,5 ans de prison. Il a finalement été libéré en 2015 et a été relativement calme jusqu’à récemment. Go Young Wook a récemment réalisé un Instagram compte et a publié sa première publication sur les réseaux sociaux depuis sa sortie de prison.

Bonjour à tous, c’est Go Young Wook. Cela fait longtemps que je n’ai pas pu vous saluer tous … ça a été une période difficile pour tout le monde à cause du coronavirus … cela fait 9 ans que je suis déconnecté du monde et je me suis rendu compte que tant que je Je suis vivant, je ne peux pas continuer à vivre comme ça… c’est pourquoi j’ai soigneusement décidé que j’aimerais renouer avec le monde. Je sais que je manque encore beaucoup en tant que personne… mais je vais travailler dur pour réfléchir pour être une meilleure personne! Veuillez être en bonne santé tout le monde! – Allez Young Wook

Les internautes n’étaient pas satisfaits de cela et beaucoup ont commencé à signaler son compte. Il n’a pas fallu longtemps pour que le compte de Go Young Wook soit désactivé, car Instagram a une politique concernant les délinquants sexuels condamnés.

Les délinquants sexuels condamnés ne sont pas autorisés à utiliser Instagram. Si vous avez vu un compte pouvant appartenir à un délinquant sexuel condamné, veuillez nous le signaler. Une fois que nous serons en mesure de vérifier le statut d’une personne en tant que délinquant sexuel, nous désactiverons immédiatement son compte. – Instagram

Cependant, Go Young Wook a ensuite publié un message sur son Twitter compte adresser cette situation.

On dirait que mon Instagram a été supprimé. Je ne voulais pas bloquer les commentaires. Je voulais autoriser uniquement mes followers à laisser des commentaires. Et j’allais commencer à suivre des comptes. Mais j’ai reçu beaucoup de DM. Le compte a été désactivé peu de temps après. Je n’ai pas pu me connecter après cela. Merci pour votre intérêt tant que cela a duré! – Allez Young Wook

3. Park Yoochun (ancien membre de JYJ)

Park Yoochun a été impliqué dans une série de scandales en 2019, impliquant l’usage de drogues illégales et le mensonge à la presse. Park Yoochun a rapidement admis la plupart de ses accusations de drogue et a annoncé qu’il se retirerait de l’industrie du divertissement.

Cependant, en 2020, Park Yoochun a annulé ses projets de retraite et a déclaré qu’il reviendrait dans l’industrie du divertissement. Il a annoncé qu’il organiserait une réunion de fans en ligne et la vente d’un livre photo.

Les internautes ont critiqué Park Yoochun pour son retour, car ils pensaient qu’il aurait dû rester à la retraite après avoir été reconnu coupable de ses crimes.