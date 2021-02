3 bonnes raisons de parier sur un terminal Motorola en 2021

S’il y a une marque mobile pour laquelle j’ai une affection particulière, c’est Motorola. L’entreprise qui a tout déclenché – c’est comme ça que j’aime l’appeler – a toujours été l’une des entreprises les plus importantes, au point qu’à un moment donné, elle était sur le point d’acheter le désormais géant Huawei.

Quant aux smartphones, Motorola a été dévoilé grâce au premier Moto G, un appareil d’entrée de gamme qui C’était une vraie révolution à l’époqueMerci surtout à l’étroite collaboration avec Google.

Motorola nous a habitués à plus que du matériel décent, Android dans sa version de série et un prix pour tous les budgets dans son catalogue mobile. La série Moto G s’est développée au fil du temps et bien qu’aujourd’hui la concurrence soit plus forte que jamais, Le Motorola Moto G a toujours été synonyme d’un excellent rapport qualité-prix.

Mais Motorola n’a pas voulu rester là-dedans, il essaie plutôt de pénétrer le marché «premium» depuis un certain temps. Son appareil pliable RAZR qui s’attaque directement à notre nostalgie ou encore le plus récent Motorola Edge Plus, un haut de gamme qui ne manque presque de rien, en rendent bien compte.

2021 est-elle l’année où les consommateurs doivent revenir parier sur Motorola?

Android pur et mises à jour

L’un des avantages d’avoir un téléphone Motorola est d’avoir Android Stock ou ce qui est pareil, une expérience presque identique à celle du Google Pixel. On dit presque identique car Motorola ajoutent généralement des applications pour améliorer l’expérience utilisateur et qu’ils s’apprécient sincèrement.

Autrement dit, pas d’applications préinstallées ennuyeuses, pas de bloatware. Android dans sa version la plus pure.

Malheureusement, Motorola ne met pas à jour ses terminaux aussi rapidementBien que dans une étude récente qui a analysé les marques qui ont mis à jour leurs terminaux plus rapidement et plus lentement, la société américaine n’a pas mal tourné.

Superbe batterie

Bien que les terminaux Motorola ne soient pas les plus avancés en termes de matériel, la plupart ont une batterie superlative cela nous garantira plus d’un jour d’autonomie.

Par conséquent, si ce que nous recherchons est un téléphone qui nous fait oublier les prises et les powerbanks et qui conserve un design élégant, Motorola peut être notre meilleure option.

De nombreux extras

Il est évident qu’avec le temps les téléphones mobiles ont évolué avec de meilleurs designs, de meilleures fonctionnalités, une meilleure section photographique. Mais malheureusement, de nombreux objets ont également été perdus tels que les piles amovibles, la radio FM, les emplacements pour cartes microSD et même le port de la prise casque.

Heureusement, Motorola semble être la seule marque qui continue de conserver tous ces nombreux extras essentiels. Ainsi, vos téléphones continuent d’avoir un stockage extensible via microSD ou toujours voulu port casque 3,5.

En bref, 2021 peut être une bonne année pour Motorola, tant qu’il conserve toutes les bonnes choses qu’il a faites jusqu’à présent et améliorer certains de vos points les plus faibles. Espérons que oui et nous voyons Motorola se battre pour le sommet cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂