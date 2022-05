3 astuces innovantes avec du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est le plus souvent utilisé pour la cuisson car c’est un ingrédient levant, ce qui signifie qu’il peut faire lever quelque chose. Cependant, lorsque vous n’êtes pas occupé à cuisiner, vous devriez envisager d’utiliser du bicarbonate de soude comme agent de nettoyage naturel. Voici comment cela peut aider à faire briller certaines parties de votre maison !

Photo : Clint Patterson/Unsplash

Comptoirs en granit teinté et en marbre

Le granit et le marbre sont deux des matériaux les plus recherchés pour les comptoirs de cuisine et de salle de bain. Mais même le granit et le marbre peuvent être tachés par du curcuma renversé sur le comptoir ou une autre substance de coloration similaire. Pour vous débarrasser de ces taches, faites un mélange d’eau et de bicarbonate de soude. Ce devrait être plus une pâte qu’un liquide. Après avoir mis une partie du mélange sur la tache, prenez une pellicule plastique et placez-la sur toute la surface. Attendez 24 heures, puis essuyez délicatement la pâte. La tache devrait avoir disparu.

Saleté de salle de bain

Il peut être difficile de se débarrasser des résidus de revêtement autour de la baignoire ou du lavabo. C’est là qu’intervient le bicarbonate de soude ! Mélangez-le avec de l’eau de Javel dans des proportions égales pour créer une pâte blanche. Cette pâte peut être étalée sur des endroits particulièrement sales et laisser reposer pendant une minute ou deux. Assurez-vous de porter des gants lors de la manipulation de la pâte, car elle contient de l’eau de Javel. Après avoir laissé reposer la pâte, vous devriez pouvoir essuyer toute la saleté sans aucun problème. La baignoire brillera après ce traitement de nettoyage, tout comme l’évier et le robinet !

Photo : Chastity Cortijo/Unsplash

Art mural aux crayons

Si votre enfant a décidé d’utiliser le mur comme toile, ne vous inquiétez pas. Le bicarbonate de soude viendra une fois de plus à la rescousse et ramènera ces murs à leur état d’origine. Prenez une éponge et du bicarbonate de soude. Mouiller l’éponge et saupoudrer d’un peu de bicarbonate de soude. Une pâte devrait se former sur le dessus de l’éponge, et cette pâte peut être utilisée pour frotter le crayon sur les murs. Il devrait commencer à se décoller. Assurez-vous simplement de ne pas frotter vigoureusement la zone, utilisez plutôt un toucher doux.