3 arguments convaincants pour supprimer Facebook en 2021

À l’époque, c’était le réseau social le plus important, avec des millions d’utilisateurs actifs et où les gens adoraient télécharger leurs photos et leurs commentaires. D’où nous étions allés manger ce jour-là, quels vêtements nous portions ou où nous étions allés en vacances. Facebook était la meilleure vitrine pour montrer à tout le monde la vie merveilleuse que nous avions tout en recevant des centaines de J’aime de nos contacts.

Mais puisque tout dans la vie a une fin, Facebook n’allait pas être une exception. La controverse a rapidement atteint le réseau social de Zuckerberg, en particulier après des accusations selon lesquelles le réseau n’en faisait pas assez pour protéger la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs alors que son créateur dépensait tous les billets pour lui-même.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas dire que la santé actuelle de Facebook est mauvaise, ce n’est pas en vain qu’il possède certaines des applications et des services les plus importants et les plus téléchargés au monde, comme WhatsApp, Instagram ou Facebook Messenger mais nous ne pouvons pas non plus nier que chaque jour, de moins en moins de personnes utilisent ce réseau social dans leur vie de tous les jours.

Pour tout ça, Aujourd’hui, nous allons énumérer les raisons pour lesquelles, à notre avis, vous devriez supprimer Facebook de votre téléphone mobile, et par accident, arrêtez d’utiliser cet outil ou supprimez directement le compte. Sans aucun doute l’une des meilleures actions que vous puissiez faire en 2021. Vous verrez.

Les milléniaux ne l’utilisent plus

Facebook est un réseau social à l’ancienne, utilisé de manière résiduelle et que de nombreuses personnes l’utilisent encore pour obtenir plus de vies dans Candy Crush ou pour jouer aux jeux de ferme de l’application elle-même. Les plus jeunes ont migré du réseau social et maintenant ce qu’ils prennent, ce sont des applications comme Instagram ou TikTok.

Non seulement parce que l’interface de ce dernier est beaucoup plus propre et plus moderne, mais aussi parce qu’il s’agit de réseaux sociaux beaucoup plus directs, avec des options moins nombreuses et plus simples. Vous créez la vidéo / photo, vous la publiez dans l’application et ils vous commentent. Immédiateté et simplicité, sans perdre de temps sur d’autres sujets. Ce que veulent les plus jeunes aujourd’hui.

Confidentialité: un problème non résolu

En supposant qu’aucun réseau social ne protège notre vie privée et qu’en utilisant essentiellement d’autres services tels que Instagram ou WhatsApp, nous transférons également nos données à Zuckerberg, Nous considérons que moins nous utilisons d’applications de cet homme tout au long de la journée, mieux c’est.

WhatsApp est toujours l’application de messagerie la plus utilisée dans notre pays, nous n’avons donc pas d’autre choix que de l’utiliser. Instagram, d’autre part, est l’un des réseaux sociaux à la mode aujourd’hui et en faire un bon usage peut être très utile. D’un autre côté, Facebook ne nous a absolument rien donné. Imaginez si Facebook a tellement besoin de nos données qu’il envisage même de payer certains utilisateurs pour cela.

Son application est lourde et consomme de nombreuses ressources

L’utilisation de l’application Facebook est un enfer, même pour les téléphones les plus puissants. Peu importe le processeur du smartphone ou sa mémoire RAM, Facebook ne fonctionnera pas bien quelles que soient les performances techniques du terminal. Donc, si sur un smartphone avec 12 Go de RAM, Facebook fonctionne mal, Que se passera-t-il dans une plage moyenne / basse?

Ce n’est pas la première fois que les utilisateurs de ce type de terminal protestent contre les performances malheureuses de l’application Facebook, au point que l’entreprise a dû lancer une version allégée de l’application. Honnêtement, cela nous semble beaucoup plus simple arrêtez d’utiliser Facebook et supprimez directement l’application de votre smartphone.

En bref, Facebook était autrefois l’application de mode, le réseau social que nous utilisions le plus et l’un des services les plus populaires. Cependant, aujourd’hui son utilisation est résiduelle, elle n’ajoute rien de valeur au monde des loisirs ou aux affaires des gens, sans oublier que derrière Facebook se cache une personne comme Zuckerberg qui moins il en sait sur nous, mieux c’est.

