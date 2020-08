3 applications gratuites pour calibrer et détecter les erreurs sur Xbox One

Tout au long de notre vie de joueurs, nous mettons parfois notre matériel de jeu de manière très intensive. Pour cette raison, aujourd’hui j’ai voulu rapprocher ce petit texte en recommandant trois applications qui dans mon quotidien m’aident beaucoup à calibrer la console et tout ce que cela implique autour d’elle.

Toutes ces applis Ils sont gratuits et fonctionnent depuis la console elle-même, vous n’aurez donc aucun problème lors de leur utilisation. Je sais qu’il existe des alternatives pour calibrer le HDR et d’autres, mais je voulais me concentrer uniquement sur la version de base car c’est celle avec le plus grand nombre de joueurs.

Tirez parti de votre console avec ces applications UWP

Calibrez votre manette Xbox

Pour détecter de petites erreurs dans mes contrôleurs, j’utilise actuellement Game Controller Tester. Il dispose d’une interface simple et grâce aux moteurs de vibration du contrôleur Xbox, nous pouvons détecter si certains des boutons sont défectueux ou perdent en fiabilité.

Testeur d’affichage

Avec cette application universelle, vous pourrez détecter des pixels morts sur votre écran, des bandes blanches ou des erreurs dues à de mauvais réglages de couleur sur votre téléviseur. Le nombre d’options qu’il propose est assez large et les tests qu’il effectue sont assez précis.

Vous pouvez obtenir Display Tester via ce lien ou depuis la console.

Compteur de volume

Avec Volume Meter, vous pourrez faire une chose, et une seule chose, vérifiez que les deux côtés de votre casque fonctionnent correctement. L’application est la chose la plus simple que vous puissiez trouver dans le Microsoft Store, et elle vous permet essentiellement de tester les deux côtés de la stéréo du casque.

Bien sûr, il y a beaucoup plus d’options, actuellement les applications compatibles avec Xbox One dépassent le millier, je vous invite donc à partager toutes celles qui vous semblent pratiques.

Pouvez-vous penser à d’autres qui sont utiles pour la communauté?