3 ans après son annonce, le projet CARS GO serait plus proche que jamais

Et enfin, Project CARS GO a déjà une date d’arrivée officielle pour iOS et Android … Et ce sera très bientôt!

La vérité est qu’il y a trois ans, nous avons entendu Slightly Mad Studios parler du projet CARS GO pour les appareils mobiles pour la première fois, bien que son cycle de développement pour les plates-formes mobiles semble avoir a pris plus de temps que prévu, car quand on les avait presque oubliés, ils annoncent maintenant le Project CARS GO débarque sur iOS et Android.

PhoneArena nous en a parlé, soulignant que, heureusement, date de sortie ont déjà été révélés et nous n’aurons plus à attendre longtemps, car Le projet CARS GO est lancé sur les téléphones mobiles le 23 mars sans faire de distinction entre la plateforme Apple et les autres.

Ce n’est pas non plus une rumeur, mais l’attente annonce officielle publiée par GAMEVIL et Slightly Mad Studios, qui nous avait tenus à bout pendant trois longues années avec l’un des meilleurs jeux de course de la scène, du moins dans son style de simulateur de conduite plutôt réaliste.

Project CARS GO arrive sur Android

L’un des jeux de course les plus attendus, maintenant disponible dans le Google Play Store en pré-inscription

C’est en effet un titre adapté non seulement aux plus vétérans des passionnés de jeux vidéo et de moteurs, mais aussi joueurs occasionnels, qui cette fois recycle son gameplay pour retrouver cette symbiose avec les smartphones et les tablettes.

Comme vous l’avez déjà vu, Project CARS GO est déjà disponible sur Google Play Store pour la pré-inscription, avec des cadeaux pour tous les utilisateurs qui s’inscrivent avant son lancement et qui ils recevront dans ce cas 100 diamants pour acheter des articles dans l’application à l’intérieur du jeu.

Ils ont également été publiés vidéos de gameplay comme celui que nous vous montrons, et plus de détails ont été révélés tels que le profondeur des personnalisations du véhicule, avec des options infinies à configurer dans le garage entre des peintures, des autocollants, des dessins tels que des vinyles, des motifs ou différentes livrées pour les voitures.

De toute évidence les voitures peuvent être améliorées dans la progression du jeu avec des pièces et des power-ups, bien que nous puissions également acheter plus de véhicules de course, déverrouillage des pistes, des emplacements et des différents modes comme les Tour de Worls, Invitations quotidiennes et du fabricant courses contre la montre ou bien plus.

Ici, nous vous laissons également une galerie d’images éditée par GAMEVIL et Slightly Mad Studios pour promouvoir le lancement:

