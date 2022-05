3 animaux qui ont été confondus avec des créatures mythiques

Certains animaux sont tellement extraterrestres et d’apparence extraterrestre que leur découverte peut nous inciter à le croire. Et bien que les sirènes et les dragons soient de grands contes pour la plupart d’entre nous, beaucoup de créatures mythiques étaient basées sur la réalité. Voici 3 animaux qui ont été confondus avec des créatures mythologiques, prouvant que parfois la réalité est vraiment aussi étrange que la fiction !

Photo : Deborah L. Carlson/Unsplash

L’Okapi

Certains pensent que ce mammifère ressemblant à un cerf est à l’origine de la licorne. L’okapi vit dans les forêts tropicales d’Afrique et ressemble à une combinaison de zèbre, de girafe et d’antilope. Les okapis mâles ont deux cornes, et quand vous les voyez de côté, elles apparaissent comme une seule, comme une licorne. De nombreuses créatures ont renforcé la mythique licorne ; par exemple, lorsque les explorateurs européens ont rencontré pour la première fois des défenses de narval, beaucoup d’entre eux ont cru qu’il s’agissait de la présence de licornes. Cela étant dit, l’okapi est probablement la créature qui a tout déclenché !

Gigantopithèque

Les gigantopithèques, aujourd’hui disparus, étaient des singes qui vivaient dans les forêts d’Asie. Ce sont les singes les plus énormes qui aient jamais vécu ; ils mesuraient jusqu’à 10 pieds de haut et pesaient plus de 1 000 livres. Les fossiles trouvés de la créature ont conduit au mythe du yéti. Certains chercheurs pensent même que ses populations viables de la bête ont pu perdurer dans les temps modernes, donnant racine au conte Bigfoot.

Photo : Jonathan Diemel/Unsplash

calmar colossal

La fable du monstre marin mythique connu sous le nom de Kraken, qui dans la plupart des représentations ressemble à un grand céphalopode, provient des observations du calmar colossal. Les membres du calmar colossal ont des crochets pointus, dont certains pivotent. Parce que ces animaux préfèrent nager dans les eaux profondes de l’océan, les observations de calmars géants sont rares mais possibles.